İstinaf Mahkemesi Rüzgar Çetin'in cezasını 7 yıl 6 aya çıkardı

İstinaf Mahkemesi, Beşiktaş'ta lüks aracıyla polis otosuna çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin'in mahkemeden aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını 7 yıl 6 aya çıkardı. Çetin'in bu karara itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz sonrası kararın kesinleşmesi halinde toplam 21 ay hapis cezası alacağını belirten avukat Alper Sarıca, "Çetin'in yattığı 9 aylık hapis cezası indirilir. Sonuç olarak fiilen bir yıl daha cezaevinde geçirmesi gerekir" dedi.

Yurt dışına çıkış yasağını kaldırılması talebi reddedilmişti

Rüzgar Çetin avukatları aracığıyla yurt dışı yasağının kaldırılmasını talebiyle yaptığı itirazı değerlendiren 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Çetin’in talebinin reddine, Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine verilen yurtdışı yasağı kararının devamına karar vermişti.

Ne anlama geliyor?

Av. Alper Sarıca'nın hurriyet.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede "Rüzgar Çetin, hükümetin son çıkardığı KHK'dan yararlanır. Dolayısıyla almış olduğu cezanın yarısı infaz edilecektir. Koşullu salıverilme tarihine iki yıl kala denetimli serbestlik kapsamında tahliye olabileceğinden, 45 aydan 24 ayı düşürdüğümüzde geriye 21 ay kalır.

Çetin'in yattığı 9 aylık hapis cezası indirilir. Sonuç olarak fiilen bir yıl daha cezaevinde geçirmesi gerekir. Cezaevinden tahliye olduktan sonra da imza atma, kamu hizmetinde bulunma ve ayrıca denetimli serbestlik bürosunun öngördüğü programlara katılma yükümlülüğü olacaktır" dedi.

Rüzgar Çetin'e verilen hapis cezası 5 yılı aştığı için istinaf mahkemesi kararı temyiz edilebilir.