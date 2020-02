İstinaf mahkemesi kararı bozdu, meslektaşını vuran polisin cezası artırıldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, meslektaşı Ümran Yetişgen\'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edilen polis memuru Said Şahin\'in (24) cezası, istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkeme heyeti, sanık Şahin\'i 25 yıl hapse mahkum etti.

Olay, 19 Temmuz 2017 tarihinde, Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3873 Sokak\'taki 3 katlı apartmanın 2\'nci katında meydana geldi. İlk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne 21 Mart\'ta atanan Ümran Yetişgen, meslektaşlarının kaldığı apartmanda daire kiraladı. Yetişgen, olay günü arkadaşı polis memuru Said Şahin\'in evine eşya bırakmaya gitti. Polis memuru Yunus Y.\'nin de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet ederken, iddiaya göre, Said Şahin\'in temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancası, daha sonra kılıfına koyuluken, ateş aldı. Kurşun, karşı koltukta oturan Ümran Yetişgen\'in sol göğsünden girip, sırtından çıktı.

Panikle dışarı çıkan Said Şahin, \"Arkadaşımı vurdum, yardım edin. Buranın adresini bilmiyorum. Ambulans çağırın\" diyerek, yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümran Yetişgen\'i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürdü. Yetişgen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Said Şahin ve arkadaşı Yunus Y., gözaltına alındı. Yunus Y., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Said Şahin ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde olaydan 6 ay sonra görülen ilk duruşmada, olay yerindeki Yunus Y.\'nin, hedef gözeterek, ateş ettiğini belirten ifade vermesi üzerine tutuklanan Said Şahin, \'bilinçli taksirle öldürme\' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Yetişgen ailesinin avukatları, kararı üst mahkemeye taşıdı.

Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi\'nde bugün görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Said Şahin, şikaletçiler ile taraf avukatları katıldı. Karar öncesi söz verilen sanık Şahin, mahkemenin adaletine güvendiğini, savcının \'kasten öldürme\' suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Said Şahin hakkında verdiği \'bilinçli taksirle kişinin ölümüne neden olma\' suçunun ortadan kaldırılmasına hükmederek, sanığın \'kasten öldürme\' suçundan 25 yıl hapsine karar verdi.



