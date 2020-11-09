İstinaf mahkemesi karar verdi: Rafet El Roman 1 TL tazminat ödeyecek

Şarkıcı Rafet El Roman'ın iki yıl önce sosyal medya üzerinden sarf ettiği sözler üzerine 1 TL'lik tazminat davası açan eski kayınpederi Atilla Kaplakarslan, İstinaf Mahkemesi'nin de onayı ile davayı kazandı.

Kaplakarslan'ın verdiği dilekçede, “Davalı Instagram hesabından, ‘Sen hayatımda tanıdığım en yalancı, en yalaka, en yavşak ve en korkak insansın’ şeklinde hakaret etmiş, Kaplakarslan’ın kişilik haklarını da ihlal etmiştir” ifadelerine yer verildi. Mahkeme 2 yıl önceki gerekçeli kararında, Rafet El Roman’ın Kaplakarslan’a sarf ettiği cümlelerin ağır eleştiri içeren ifadeler olduğunu ve ancak kişilik haklarına bir saldırının söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Mahkemenin bu kararına itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi, Kaplakarslan’ı haklı buldu ve Rafet El Roman’ın Atilla Kaplakarslan’a 1 liralık manevi tazminatı ödemesine karar verdi.