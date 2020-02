İstinaf Mahkemesi, cinsel istismar davasında iki sanığa farklı cezayı bozdu

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanıklardan M.Ç.\'ye verilen 30 yıl, ile A.T.\'ye verilen 17,5 yıl hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4\'üncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Mahkeme kararında, aynı suçu işleyen sanıklardan birine 30 yıl, diğerine 17,5 yıl ceza verilmesinin yasaya aykırı olduğunu, her bir sanığın işlediği suçtan ayrı olarak, diğerinin eylemine de katıldığını, 2 sanığın çocuk üzerinde ortak hakimiyet kurup, suçu işlediğini belirtti. Mahkeme, sanık A.T. hakkında \'basit cinsel istismar\' suçundan verilen 17,5 yıl cezanın bozulmasına ve hakkında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.

Merkez Bağlar ilçesinde 26 Eylül 2015 tarihinde bir binanın çatısına çıkan 16 yaşındaki kız çocuğu B.S. intihar etmek istedi. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı ikna edip aşağı indirirken, B.S. götürüldüğü Çocuk Şube Müdürlüğü\'nde başından geçenleri polise anlattı. İfadesinde 2 kişinin cinsel istismarına uğradığını söyleyen B.S., koruma altına alınırken, gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden şüpheliler M.Ç. (25) ile A.T. (24) tutuklandı. Dicle Üniversitesi\'ne sevk edilen mağdurun vücudunda yaralanmalar ve cinsel istismar bulguları tespit edildi. Soruşturmanın sonunda sanıklar hakkında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 36\'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEME: ÇOCUK KENDİ NAMUSUNA İFTİRA ATAMAZ

Yargılamayı yapan Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, mağdura cinsel istismarda bulunan sanık M.Ç.\'nin \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 30 yıl, A.T.\'nin ise \'çocuğun basit cinsel istismarı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 17,5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

MAĞDUR AVUKATI KOLUMAN: AYNI CEZAYI ALMALILAR

Kararın açıklanmasının ardından mağdur avukatı Gazal Bayram Koluman, \'çocuğun basit cinsel istismarı\' suçundan 17.5 yıl hapis cezası verilen sanık A.T.\'nin de \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'ne istinaf başvurusu yaptı. Sanık M.Ç.\'nin çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu, A.T.\'nin ise daha profesyonel yaklaşıp, delil bırakmayacak şekilde istismarda bulunduğunu ifade eden Koluman, A.T.\'ye \'basit cinsel istismar\' suçundan ceza verilmesinin yasaya aykırı olduğunu savundu. Sanık A.T.\'nin de \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan cezalandırılmasını istedi.

4\'ÜNCÜ CEZA DAİRESİNDEN EMSAL KARAR

İtirazı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4\'üncü Ceza Dairesi, \'çocuğun basit cinsel istismarı\' suçundan cezalandırılan A.T.’nin, diğer sanık M.Ç. ile birlikte fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduğunu ve \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, kararı bozdu. İki sanığın aynı mekanda, birbirlerini takiben eylemlerini gerçekleştirdikleri ve her bir sanığın bizzat işlediği eylemden ayrı olarak diğerlerinin eylemine de katıldığı belirtilen kararda, \"Sanıkların birbirlerinin eylemine katıldığının oluşa uygun şekilde kabul edildiğinin anlaşılması karşısında, sanık A.T. hakkında \'Birden fazla kişi tarafından birlikte ve zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan hüküm kurulması gerekirken, gerekçesiz şekilde \'çocuğun basit cinsel istismarı\' suçundan hüküm kurulması nedeniyle hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi\" denildi.