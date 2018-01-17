İstinaf Mahkemesi, ağız ve diş sağlığı merkezine verilen disiplin cezasını yerinde buldu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ANKARA’daki Bölge İdare Mahkemesi 12\'nci İdari Dava Dairesi, İstanbul’daki bir ağız ve diş sağlığı merkezinin tanıtım amacıyla bilboardlarda kullandığı yazı ve görsellerin yasalara aykırı biçimde reklam amaçlı olduğunu bildirdi. İstinaf mahkemesi Diş Hekimleri Birliği’nin sorumlu müdür hakkındaki disiplin cezasının, yerinde olduğuna karar verdi.

İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşu 2015 yılında bilboardlara “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmetinizde\' ibaresi ile birlikte bu kuruluşun çalışanları ve binasının fotoğrafının yer aldığı tanıtım afişleri yapıştırdı. Diş Hekimleri Odası, bunun reklam amaçlı olduğunu bildirerek sağlık kuruluşunun sorumlu müdürü hakkında Diş Hekimleri Odası 2015 yılı rehber tarifede belirlenen muayene ücretinin 20 katı olan 833 TL disiplin para cezası uyguladı. Sorumlu müdür, cezanın yersiz olduğunu savunarak yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 17’nci Bölge İdare Mahkemesi’ne başvururken billboarda yer alan ibare ve görsellerin bilgilendirme amacı taşıdığını, mevzuatta öngörülen bilgilendirme ve tanıtım sınırlarını aşmadığını savundu. Bu başvuru kabul edilerek yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Ancak, Diş Hekimleri Birliği, bu karara itiraz edince dosya ‘İstinaf mahkemesi’ konumundaki Bölge İdare Mahkemesi 12\'nci İdari Dava Dairesi’ne gönderildi. İdari Dava Dairesi, ağız ve diş sağlığı merkezinin sorumlu müdürünün, reklam panosu içeriğinde görsellerin açılış bildirimi (Şube açılış sınırları dışına taştığını, sağlık kuruluşu çalışanları ve hizmet verilen bina fotoğraflarının da kullanılması suretiyle reklam yasağına ve meslek etiğine aykırı davranıldığına kanaat getirirken gerekçeli kararında, “Bu tanıtımla sağlık kuruluşu çalışanları ile sağlık kuruluşunun hizmet verdiği bina fotoğraflarının bilboard reklamlarının, merkezin yeni açılmadığı da dikkate alındığında bir ücret ödemek suretiyle kiralanan bilboardlar üzerinden talep yaratmaya yönelik olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

İdari Dava Dairesi davacıya, mevzuat hükümlerine aykırı davranması nedeniyle verilen disiplin cezasına ilişkin işlemlerde hukuka aykırılık, aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığını, yargı ve istinaf ücretleri ile birlikte disiplin cezasını ödemesine karar verildi. Mahkemenin kararı İstanbul Diş Hekimleri Odası\'na kısa süre önce gönderildi.

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