İstimlak parasını almayınca kepçeyle baraj yolunu kapattılar

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde 2007 yılında bir özel şirket tarafından kurulan hidroelektrik santrali için arazileri istimlak edilenler arasında yer alan Öksüz Ailesi, aradan geçen zamana rağmen kamulaştırma paralarının ödenmediğini öne sürüp, şirketin kullandığı baraj yolunu kepçeyle kazarak kapattı. Aile, mahallede 380 kişinin yaklaşık 10 milyon liralık istimlak alacağı olduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Yeşilyurt Mahallesi\'nde 11 yıl önce özel bir şirket hidroelektrik santrali kurdu ve bu nedenle de mahallede yüzlerce kişinin arazisini istimlak edildi. Ancak iddiaya göre, istimlak edilen arazilerin parası ödenmedi. Aradan geçen zamana rağmen ilgili yerlere yaptıkları başvurulardan da bir sonuç alamayan mağdurlardan Öksüz Ailesi, şirketin kullandığı baraj yolunu kepçeyle kazarak kapattı.

Aile adına açıklama yapan Ümit Öksüz, mahallede toplamda 3 bin 500 dönüm arazinin istimlak edildiğini ve yaklaşık 10 milyon lira olan istimlak bedelinin hak sahiplerine ödenmediğini öne sürdü. Başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) olmak üzere ilgili yerlerin kapılarını çaldıklarını ancak bir sonuç alamayınca son çare olarak yolu kapatma kararı aldıklarını belirten Ümit Öksüz, \"Acil el koyma ile bundan 11 yıl önce buradaki arazilerimize el konuldu. Komik rakamlarla kamulaştırma bedeli koydular ama bizim asıl sorunumuz para değil. İstimlak ettikleri yerlerin parasını ödemiyorlar. EPDK\'ya müracaat ettik, hiçbir sonuç alamadık. Sayın Bakanımıza sesleniyoruz, bize sahip çıksınlar. İstimlak edilmeyen ancak yolu kullanan şirket artık bu yolu kullanamayacak. Yolu kapatıyoruz ve açmaya da niyetimiz yok. Mahallemizden 380 kişi mağdur durumda, sesimizi duyurana kadar buradayız\" diye konuştu.

İstimlak parasını alamadıklarını öne sürenlerden Sultan Öksüz de santral nedeniyle evi istimlak edilince mahalleden göç etmek zorunda kaldıklarını, yıllardır da paralarını alamadıkları için kirada oturduklarını söyledi.



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