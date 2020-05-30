İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi, Asya'dan Afrika'ya yöneldiler!

Batı Afrika ülkelerinde haziran itibariyle ikinci dalga çekirge istilası bekleniyor. Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika'da, Arap Yarımadası'nda etkili olan çöl çekirgeleri Asya'da Pakistan, Hindistan ve Rusya'da etkili oluyor.

Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika'da, Arap Yarımadası'nda ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Pakistan, Hindistan ve Rusya'da ilerleyişini sürdürüyor.

Birkaç ay önce Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde görülen ve 20 milyon kişiyi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakan çekirge sürülerinin kıtayı ikinci kez vurabileceği belirtiliyor.

Bazı ülkeler seferber edilecek

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yaptığı açıklamada, son tahminler doğrultusunda haziran itibariyle Batı Afrika'da ikinci dalga çekirge istilasına dair uyarıda bulundu.

Açıklamada, çekirge sürüsü tehditlerine karşı Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya, Nijer ve Senegal’de gözetim ve kontrol ekiplerinin seferber edileceği belirtildi.

İkinci dalga çekirge istilasının etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara odaklanan FAO'nun tahminlerine göre 300 ile 500 bin hektarlık alanda kontrol operasyonları yürütülmesi hedefleniyor.

İkinci dalga daha uzun sürebilir

Xinhua ajansının haberine göre, üst düzey FAO uzmanı Keith Cressman, yaptığı açıklamada, ikinci dalganın Afrika Boynuzu ülkelerini de etkisi altına alacağını bildirdi.

Cressman, uygun üreme koşulları dolayısıyla ikinci dalga istilanın daha güçlü ve uzun olabileceğini kaydetti.

Hasat mevsimiyle aynı döneme denk gelmesi beklenen ikinci dalganın binlerce hektar arazinin zarar görmesine yol açabileceği belirtiliyor.