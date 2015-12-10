İstiklal'in en eski dükkanlarından Kelebek Korse de kepenk kapatıyor

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin en eski dükkanlarından Kelebek Korse, bugün kepenk kapatıyor.

Ünlü mağaza, Borçlar Kanunu'nda 2012 yılında yapılan ve “10 yılı dolduran kiracıların gerekçesiz olarak tahliyesinin önünü açan değişiklik sonrası bina sahibi tarafından açılan ve haciz kararlarıyla sonuçlanan kira tespit ve tahliye davalarına daha fazla direnemedi.

Beyoğlu Kent Savunması üyeleri, Kelebek Korse'nin üçüncü kuşak sahibi İlya Avramoğlu'na destek verdi. Kelebek Korse önünde Borçlar Kanunu'ndaki değişikliğin iptali için imza kampanyası da düzenlendi.

CHP'li milletvekilinden destek

İlya Avramoğlu'na destek için dükkana gelen eski CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur da, “Kültürel soykırımdan bahsedeceksek, Beyoğlu'na Beyoğlu kimliğini veren İnci Pastanesi, Emek Sineması, AKM, Kelebek Korse, Eller Sanat Galerisi gibi yerleri görmezden gelemeyiz. Söz konusu yasa 6-7 Eylül'e direnen mekanları AKP yasalarına boyun eğdiriyor" dedi.

İnci, Rebul, Emek'ten sonra sıra Kelebek Korse'de

İstanbul’un tarihi semti Beyoğlu’nun sembol esnafları birer birer kepenk kapatıyor ya da yer değiştiriyor. İnci Pastanesi, Rebul Eczanesi, Emek Sineması derken en son Kelebek Korse'ye sıra geldi.

6-7 Eylül olaylarını bile atlattıktan sonra ticaret hayatına devam eden 90 yıllık Kelebek Korse Borçlar Kanunu'na dayanarak 'kira artışı ya da tahliye' yönündeki haciz kararına direnemedi.

İstanbul'daki ünlü Kelebek Korse'nin üçüncü kuşak sahibi İlya Avramoğlu, “1936'da kurulan bu dükkan Beyoğlu'nun alışveriş kültürünü simgeleyen son dükkan. Burası birçok tarihi olaylara tanıklık etti. Onca rant mücadelesi arasında ayakta kaldı. Dedem ve babam 6-7 Eylül'de talana uğradı ama toparlanıp devam etti. Bu tip dükkanların korunması gerekirken, maalesef borç yükü nedeniyle tahliye etmek zorundayız. Çalışmaya devam etmek için yeni bir dükkan arayacağım. İstiklal Caddesi'ne gücümüz yetmez; ara sokaklarda belki” diye konuştu.

8 Aralık 2012 İnci Pastanesi kapandı

İstiklal Caddesi’nde bulunan Serkildoryan binasının tahliye işlemleri kapsamında 8 Aralık 2012’de profiterölleriyle İstanbul’a nam salmış olan İnci Pastanesi 68 yıllık yerinden tahliye edildi. Tahliye işlemleri sürerken pastanenin önünde arbede yaşandı. İnci Pastanesi Serkildoyan binasından tahliye edilmesinden sonra 2013’ün Şubat ayında Beyoğu Mis Sokak’ta yeniden hizmete açıldı.

24 Haziran 2014 Rebul Eczanesi taşındı

İstiklal Caddesi üzerindeki Rumeli Han’ın el değiştirmesiyle birlikte Rebul Eczanesi’ne de yol gözüktü. 1895’te açılan Rebul Eczanesi son yıllarda kiraların yükselmesine dayanamadı. Kolonyalarıyla ünlü eczane şu an, Fransız Konsolosluğu'nun çaprazındaki Meşelik Sokak'ta hizmet veriyor.

22 Mayıs 2013 Emek Sineması yıkıldı

Tarihi 1924 yılına dayanan Emek Sineması Yeşilçam Sokağı içerisinde polis tarafından yaya trafiğine kapatılarak, bina iş makineleri tarafından yıkıldı. Aralarında Tuncel Kurtiz, Zafer Algöz, Rıza Kocaoğlu, Onur Ünlü, Harun Tekin ve Cem Davran gibi isimlerin de bulunduğu grup, Emek Sineması’nın kapatılmasını protesto etmişti.

Kalabalık grup Yeşilçam Sokak’ın başında polis engeliyle karşılaştı. Gruba biber gazıyla müdahale edildi. Olaydan sonra bir açıklamada bulunan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı polisin ‘orantısız güç’ kullandığını ifade etti.

8 Ağustos 2014 Pando’ya tahliye yolu

119 yıldır kaymak yapımıyla uğraşan Pandelli Shestakof’un işlettiği Pando Kaymak mal sahibi tarafından dükkanından çıkarıldı. 119 yıldır ailesi kaymak işi ile uğraşan Pando lakaplı Shestakof, “Dükkanımızın durumunu bilen kişilerin bize yardımcı olacaklarını düşünüyoruz” demişti. Pando’nun bulunduğu bina İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından ‘tarihi bina’ olarak tescil edilmişti. Binanın sahiplerinin tahliye işleminden sonra binada yaptığı tadilatlar soruşturma konusu oldu.