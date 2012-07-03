İstiklal'e alternatif cadde geliyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, kentsel dönüşüm kapsamında, bölgenin yarısına yakınının tarihi doku korunarak yenileneceğini söyledi. Demircan, İstiklal Caddesi'ne alternatif olacak bir cadde planladıklarını da belirtti.



İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin şehirleşmedeki kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm kapsamında Beyoğlu'nda sekiz bölge bulunuyor.

Tarlabaşı, Sütlüce-Örnektepe Mahallesi, Dolapdere, Kasımpaşa, Şişhane, Okmeydanı ve Karaköy'deki dönüşüm projeleri tamamlandığında 45 mahalleden oluşacak Beyoğlu'nun yarısını yenilenmiş olacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın hedefi ise Kuledibi'nden Haliç'e kadar geniş bir alanı aslına uygun olarak dönüştürmek. Demircan, Tarlabaşı'ndaki dönüşümün önemli bir görev üstlendiğini anlattı.



Tarlabaşı başı çekecek



Kentsel dönüşümün bölgede somut olarak ilk başladığı yerin Tarlabaşı olduğunu söyleyen Demircan, "Hak sahipleriyle yüzde 100 anlaşma yapıldı. Sorunsuz bir durum oluştu. Tahliyeler tamamlandı. Yıkım yapılarak ilk kazma vuruldu. Bu durumla birlikte tüm bölgenin dönüşüme olan güveni arttı. İnşaat kendisini gösterdikçe kamuoyundaki inanç arttı. Gördükleri yerde 'bizim binalarımızı da alıp dönüştürün' diyen binlerce insanla karşılaşıyoruz. Halk dönüşümü kendisi istiyor" dedi.



İki yılda bitecek



Tarlabaşı'nda GAP İnşaat tarafından 300 binadan oluşan bütünleşik yapı halinde bir proje yapıldığını anlatan Demircan, "Bölgenin yapısı gereği tüm binaları tek tek ele almak mümkün değildi. Bu nedenle bütünleşik bir mimaride karar kılındı" dedi. Demircan, Tarlabaşı'ndaki dönüşümün iki yılda tamamlanacağını ve İstanbul'un en hareketli semtlerinden biri olacağını açıkladı.



Örnektepe'de halk istedi



Belediyenin bir başka projesi ise 500 konuttan oluşacak Sütlüce Örnektepe Mahallesi olacak. Demircan, "500'e yakın hane kendi aralarında uzlaşarak bize geldi ve 'Mahallemizi yenileyin' dediler" dedi. Tahliyelerin başladığı projeyi Amplio Yatırım şirketinin sahibi Alaeedin Babaoğlu ve Alman ortağı Erwin Walter Graebner yapacak. Binalarda tahliyelerin yapıldığı Örnektepe'deki ev sahiplerine ise kira yardımı yapılmaya başlandı.



İstiklal'e alternatif cadde



Belediye, dönüşümde en ilgi çekecek projelerinden birini ise Okmeydanı'nda 70 hektarlık alanda yapmaya hazırlanıyor. Demircan, Okmeydanı projesinde tapuların çıkmasını beklediklerini söyleyerek İstiklal Caddesi'ne alternatif olacak bir cadde planladıklarını anlattı. Beyoğlu Belediyesi'nin bir başka dönüşüm projesi ise 40 bin metrekare alanda yapılacak Kasımpaşa projesi olacak. Demircan projeyle ilgili çalışmaların henüz netleşmediğini anlattı.



Yüzde 70'i konut, yüzde 30'u ofis olacak



Demircan, Beyoğlu'ndaki dönüşümde hedefin yüzde 70 konut, yüzde 30 ofis dağılımıyla hareket etmek olduğunu anlatarak "Burada dengeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Ancak tek bir gerçek var o da sanayinin artık burada olmayacağı. Hizmet sektörüne hitap edeceğiz" dedi.

Demircan, bir noktadan sonra dönüşümün vazgeçilmez olacağını örneğin Şişhane'de yapılacak dönüşümde imalatçıların kendilerinin bölgeden çıkmak isteyeceğini söyledi. Dönüşümü boş alanlarda yeni binalar yapmak olarak görmediklerini söyleyen Demircan, yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Galataport'u tamamlayacak proje



Sabah Gazetesi'nden Dilek Taş'a konuşan Demircan, Karaköy'de Galataport'u tamamlayacak bir dönüşüme hazırlandıklarını, bölgeyi hizmet sektörünün bulunduğu bir yapıya dörüştüreceklerini anlattı. Demircan, Tophane ile ilgili ise "Bazı insanlar yerlerini bırakıp gitmişlerdi. Dönüşümle birlikte onlar da geri gelecek" dedi.