İstiklal'de öpüşmenin bedeli bin 470 TL

T24- İstanbul'da çekim için sadece valilikten izin almak yetmiyor, belediyelere de ücret ödeniyor. Beyoğlu, çekim için günlük 13 bin 200 lira ile en pahalı ilçe. Fatih 12 bin lira istiyor, Eyüp Belediyesi para almıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fiyat tarifesinin en pahalı kalemini köşkler oluşturuyor. Yıldız, Malta Köşkü ve Çubuklu Hıdiv Kasrı gibi sosyal tesisler için istenen rakam gündüz bin 850, gece 2 bin 425 lira...



Sabah gazetesinin haberine göre; dış mekan çekimlerinin vazgeçilmezi konumundaki park ve sahillerin ücretleri de oldukça pahalı. Bebek, Yıldız gibi önemli parklarda çekim bedeli bin 210, surlar, sahiller ve zindanlarda ise 735 lira...



Belediyenin yetki alanı dışındaki çekim alanları da el yakıyor. İstanbul'un en pahalı özel mülkleri

Boğaz'daki tarihi yalılar. Bu yalılar, dizilere aylık 15-20 bin liraya bazen de 100 bin liraya kiralanıyor.



Televizyon dizileri sadece yapımcılarına ve oyuncularına değil belediyelere de para kazandırıyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, yetki ve sorumluluk alanına giren yerlerde yapılan çekimler için ücret tarifesi uyguluyor. Tarife sistemi, gece ve gündüz olarak iki şekilde işliyor. Peki hangi mekan, ne kadara kiralanıyor? İşte tarife sisteminin detayları...



Beyoğlu Belediyesi'nde tarife saati 550 liradan başlıyor. İşin büyüklüğüne göre anlaşma yapılıyor. Sezonluk anlaşmanın fiyatı 25 bin lira. Şu anda Beyoğlu Belediyesi'ne "Ezel", "Küçük Sırlar" ve "Kavak Yelleri" dizileri ücret ödüyor.



Arnavutköy, Bebek, Ortaköy, Kuruçeşme gibi gözde semtleri sınırları içinde barındıran Beşiktaş'ta çekim yapmanın günlük ücreti 3 bin lira.



Emirgan, Yeniköy, Sarıyer sahilindeki çekimler için haftalık bin 100 lira ödeniyor. Sarıyer'de en son "Canım Ailem" ile "Aşk-ı Memnu" çekilmişti.



Eyüp Belediyesi çekimlerden hiç bir ücret almıyor. Teleferik, Haliç Köprüsü'nün altı ve Ensar Konağı gibi mekanlarda ücret tarifesi uygulamıyor.



"Ezel" dizisinde Eyşan ve Ezel'in öpüşme sahnesinin de çekildiği İstiklal Caddesi'nde ve Bağdat Caddesi'nde çekim yapmanın saatlik ücreti gündüz bin 470 lira, gece bin 965 lira.



Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan; Bebek Parkı, Emirgan Korusu, Beykoz Korusu, Yıldız Parkı, Maçka Parkı ve Taksim Parkı'nda çekim yapmak için gündüz bin 210 lira, gece bin 470 lira ödeniyor.



Hidiv Kasrı, Yıldız Köşkü, Malta Köşkü, Çadır Köşkü ile Emirgan Korusu'ndaki Beyaz, Sarı ve Pembe Köşk gibi yerler Büyükşehir Belediyesi'ne en çok katkı sağlayan mekanlar. Buralarda gündüz çekim yapmak isteyenler bin 850 lira öderken, gece çekimleri için ise 2 bin 425 lira alınıyor.



