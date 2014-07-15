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İstiklal'de 6-7 Eylül'ün izini taşıyan tek dükkana tahliye tebligatı

Kelebek Korse'nin sahibi İlya Avramoğlu: 10 yılda kiracıya tahliye, esnafın idam yasasıdır. 90 yaşındaki babamı sokağa atıyor

15 Temmuz 2014 12:29

10 yılı dolduran kiracıyı gerekçe göstermeden tahliye etmenin önünü açan yeni yasanın ilk kurbanlarından biri, Beyoğlu'nun tarihi mağazası 'Kelebek Korse' oldu.

Beyoğlu'nun en eski dükkânlarından biri olan Kelebek Korse’nin vitrini 1936 yılından beri değişmedi. Hatta İstiklal Caddesi'nde 1955'teki 6-7 Eylül olaylarının izini taşıyan neredeyse tek dükkan.

Yılların eskitemediği, İstiklal Caddesi'nin sembol dükkânlarından Kelebek Korse'ye tahliye tebligatı gönderildi. Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Altuncu ve Yaşar Kaçmaz’ın haberine göre, dükkânın yılbaşına kadar boşaltılmasını isteyen Santa Maria Kilisesi Vakfı, gerekçe olarak yeni çıkan yasayı gösterdi. Yeni yasa, ev ya da işyerinde 10 yılı dolduran kiracıların gerekçe göstermeden çıkarılabilmesine imkân sağlıyor.

 

‘Yatalak babam hüngür hüngür ağladı’

 

Dededen kalma dükkânı babasından devralarak işleten 53 yaşındaki İlya Avramoğlu, direnmekte kararlı. Avramoğlu, dükkânın hiç değişmeyen vitrin camlarına protesto dövizleri astı. "10 yılda kiracı tahliye, esnafın idam yasasıdır. 90 yaşındaki babamı sokağa atıyor" yazılı dövizler, yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Yasanın yeniden gözden geçirilmesini isteyen Avramoğlu, olayı anlattığında yatalak olan babasının hüngür hüngür ağladığını söyledi.

 

Vitrini 78 yıldır değişmedi...

 

"1936 yılından beri vitrini, dükkân iç dekorunu korumaktayız" diyen Avramoğlu, "Beyoğlu, Türkiye'dir. Beyoğlu'nda bir örneği daha yok. Beyoğlu'nun tarihidir. Çok insan dükkânıma geliyor. 'Dokuyu koruduğunuz için sizi tebrik ediyoruz' diyen var. Anı tazeleyen insanlar var bu dükkânda" dedi.

 

Safiye Ayla'nın değişmez mekanı

 

Safiye Ayla'nın müşterileri olduğunu söyleyen Avramoğlu, "Belinde rahatsızlığı olan bir hanımdı. Bel rahatsızlığına iyi gelen bir korse modelini verirdik kendisine. Uzun yıllar hizmet verdik kendisine. Bazı TV dizilerine de hizmet veriyoruz" diye konuştu.

 

Müşterilerden tepki

 

Adını vermek istemeyen ve Kelebek Korse'nin 40 yılllık müşterisi olduğunu belirten bir kadın da, "Burada dürüstlük var, efendilik var. Üzülüyorum ama. Neden yani? Olmaması gereken bir olay. Neden?" şeklinde konuştu.

 

Vatandaştan destek

 

Aynı vakfın kiracısı olup kendi dükkânlarında da benzer bir tehlikeyle karşı karşıya olan çevre esnafı da İlya Avramoğlu'na destek verdi. Sanat galerisi sahibi Nurhan Acun, "80 yaşına gelmişim. Emeğim var. Mal sahibi bizi çıkaracak, fahiş fiyatla kiraya verecek" derken, kendisine destek veren bir vatandaş da, "İnsanların buraya rağbet göstermesinin sebebi, bu dükkanlar... Fast foodlar, büfeler değil" şeklinde konuştu.

 

6-7 Eylül'ün izlerini taşıyor

 

Kelebek Korse'yi babasından devralan İlya Avramoğlu, dükkanın 6-7 Eylül olaylarında saldırıya uğradığını belirterek, dükkanın arka bölümünde yer alan ve çok az kişinin bildiği 6-7 Eylül'ün izlerini gösterdi. Avramoğlu, "Bu, 6-7 Eylül günü balyozla yapıldı. Hâlâ da duruyor. Herhalde İstiklal Caddesi'nde 6-7 Eylül'den kalma bundan başka bir iz yoktur" dedi. 

 

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