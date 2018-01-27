İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi anıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı\'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ve Alemdar Gemisi\'nin Ereğli\'ye gelişinin 97\'nci yıl dönümü nenedinyle tören düzenlendi.

Süleymanlar Mahallesi\'nde bulunan Alemdar Anıtı önünde düzenlenen törene Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Kıdemli Albay Murat Türken, Ereğli Belediye Başkan Vekili Ayhan Atay, Ereğli Başsavcı Vekili Murat Kaya ve Alemdar Gemisi mürettebatının torunları katıldı. Alemdar Anıtı önüne çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Karadeniz Bölge Komutanlığı\'nda görevli Deniz Üsteğmen Furkan Türkoğlu, yaptığı konuşmada İstiklal Savaşı\'nda büyük öneme sahip Alemdar Gemisi\'nin 5 Şubat 1921 tarihinde 7 kahraman denizci tarafından İstanbul\'dan kaçırıldığını söyledi. Alemdar Gemisi\'nin tarihini ve üstün hizmetlerini anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:

\"Alemdar\'ın Ereğli\'ye gelişi, Ereğli\'de halk tarafından sevinçle karşılanır. Alemdar\'ın milli mücadeleye katıldığı telgraf ile bildirilir. Bu anlamlı günde 7 kahraman denizcinin adını zikretmek istiyorum. Kahramanlarımız, İkinci Çarkçı Üsküdarlı Osman Efendi, Üçüncü Çarkçı Trabzonlu Hikmet Efendi, Güverte Lostromosu Üsküdarlı Ali Reis, Güverte Tayfası, Serdümen ve Deniz Şehidi Rizeli Recep Kahya, Serdümen Trabzonlu Rıfat Reis, Ateşçi Göreleli Yusuf ve Kamarot Erzincanlı Salih’tir. Personel, kumanya ve yakıt ikmali yapılmış, Ereğli\'den 13 denizci daha Alemdar\'a katılmıştır. Hazırlıklarını tamamlayan Alemdar, 8-9 şubat 1921 tarihinden Trabzon\'a hareket etmiştir. Fakat bir ihbar üzerine, Zonguldak\'taki Fransız C-27 gambotu Alemdar\'ın yolunu keserek, tüm silahlara el koymuştur. Sonrasında 4 Fransız askeri eşliğinde ve C-27 gambotu refakatinde İstanbul\'a hareket ettirildiği sırada Ereğli\'nin 10 mil açıklarında Alemdar personeli kargaşa çıkararak kumandayı tekrar ele almış ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli\'ye dönüş yapmış, bu sırada olayı fark eden C-27 gambotu Alemdar\'a ateş açmıştır\"

İSTİKLAL SAVAŞININ İLK DENİZ ŞEHİDİ RECEP KAHYA

Recep Kahya\'nın bu çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşı\'nın ilk deniz şehidi unvanını aldığını anlatan Türkoğlu, \"Çatışma seslerini Ereğli\'den duyan halk sahilden ve denize açılan sandallardan C-27 gambotuna yaylım ateşi açarak gambotun açığa kaçmasını ve daha sonra Zonguldak\'a geri dönmesini sağlamıştır. Alemdar Gemisi, kaçırılmasını önlemek amacıyla 9 Şubat 1921’de Çoban Çeşmesi önlerinde karaya oturtulmuştur. Çatışma hayatını kaybeden Recep Kahya\'nın cenazesi Ereğli halkının katılımı ile şehir mezarlığına defnedilmiştir\" dedi.

Törenin ardından Alemdar Gemisi müzesinde yapılan etkinlikte Ereğli Sanat Kurumu tarafından sahnelenen ve Recep Kahya\'nın vurulma anını temsil eden video izletildi. Tören, Gazi Alemdar Yaptırma ve Yaşatma Derneği Korosu tarafından gerçekleştirilen Kahramanlık ve Ereğli Türküleri dinletisi ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI