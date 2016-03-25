"İstiklal saldırganının akrabası IŞİD üye listesinde" iddiası

2013-2014 yıllarında 57 Türkiye vatandaşının Suriye'de IŞİD'e katıldığını öne sürülen belgelerde 19 Mart Cumartesi günü İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde saldırı düzenleyen Mehmet Öztürk'ün akrabası Ebu Mustafa Öztürk’ün de isminin geçtiği iddia edildi. Bahsi geçen belgelerin iki hafta önce medyaya sızdırıldığı bildirildi.

İki hafta önce bazı medya kuruluşlarına sızdırılan ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne ait olduğu iddia edilen belgelerde yaklaşık 22 bin militanla ilgili bilgiler bulunduğu bildirilmişti.

Henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmasa da uzmanların çoğu belgelerdeki bilgilerin en azından önemli bir bölümünün doğru olduğunu söylüyor. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de, belgelerin doğru olduğunu düşünerek hareket ettiklerini açıklamıştı.

Peki 2013 ve 2014 yıllarında IŞİD'e katılanların başvuru formlarını içeren ve örgütün militan toplamak için bir insan kaynakları merkezi oluşturduğunu gösteren belgelerde Türkiye ve Türk vatandaşları ile ilgili ne gibi bilgiler var?





“Taksim saldırganının akrabası listede”



Belgeler, İngiliz Sky News televizyonu ile Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin yanı sıra, Suriye'den verdiği haberler ile bilinen Arapça yayın yapan Zaman Al Wasl'da da yayımlandı.

BBC Türkçe'ye konuşan Zaman Al Wasl Genel Yayın Yönetmeni Fathi Bayoud, belgelerin 2013-2014 yıllarında 57 Türk vatandaşının Suriye'de IŞİD'e katıldığını gösterdiğini söylüyor.

Fathi Bayoud bu kişilerden birinin, 19 Mart Cumartesi günü İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde saldırı düzenleyen Mehmet Öztürk'ün akrabası Ebu Mustafa Öztürk olduğunu belirtiyor.

Bayoud'un aktardığı bilgiye göre söz konusu belgede, Öztürk'ün 1979 Gaziantep doğumlu olduğu ve Suriye'nin Rakka kentine geçerek IŞİD'e katıldığı bilgisi yer alıyor.



"Türk militanlar en büyük yabancı grup"



Zaman Al Wasl, belgelerden bir bölümünü kamuoyuyla paylaştı.

Belgeler arasında, bir Türk vatandaşıyla ilgili bilgiler içeren bir form bulunuyor.

Formun isim bölümünde Ebu Katada El Turki yazıyor.

El Turki, 1989, Diyarbakır doğumlu görünüyor. Formun meslek hanesinde, merkezi ısıtma-gaz teknisyeni yazıyor.

Bu kişinin adı, sitenin IŞİD'in 'intihar bombacıları' listesinde.

Zaman Al Wasl'a göre belgeler, Arap ülkelerinden gelmeyen ve bu anlamda yabancı olarak tanımlanan militanlar arasında en büyük grubun Türkiye vatandaşları olduğunu gösteriyor. Türkiye vatandaşlarını, Fransa ve Endonezya vatandaşları izliyor.

Sitenin genel yayın yönetmeni Fathi Bayoud'a listedeki Türkiye vatandaşlarının daha çok hangi kentlerde doğmuş olduklarını soruyoruz.

"Tek bir bölgeyle ilgili bir yoğunluk yok, kökenleri birçok farklı kente gidiyor" yanıtını veriyor.



"En yoğun kullanılan güzergâh Türkiye"



Sızdırılan belgeler, IŞİD militanlarının Suriye'ye geçmek için en fazla Türkiye sınırını kullandıklarını gösteriyor.

Fathi Bayoud da, "Belgelere göre cihatçıların IŞİD topraklarına ulaşmak için en fazla kullandıkları yol, Türkiye" diyor ve ekliyor:

"Rakka'ya giden cihatçıların çoğu Tel Abyad'dan sınırı geçti. Bazılarıysa fiilen IŞİD başkentine (Rakka) gitmek için Irak sınırındaki El-Yarubiye'yi kullandı."

Sitede yayımlanmış onlarca belgede, Suriye'ye geçiş için 'Reyhanlı-Atme hattının" kullanıldığının yazılı olduğu çok sayıda form var.

İdlib'e bağlı Atme kasabası, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin; Tel Abyad ise Şanlıurfa'ya bağlı Akçakale ilçesinin karşısında.

2015 yazında Suriye'nin kuzeyinde Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve bazı Suriyeli silahlı muhalif gruplar Tel Abyad'ı IŞİD'in elinden almıştı.

Halep'e bağlı Azez kasabası ise Kilis'in karşısında ve YPG son dönemde bu Azez çevresinde de ilerleme kaydetmişti.

Türkiye'de hükümet Azez'in YPG'nin eline geçmesine izin vermeyeceğinin altını çiziyor.

Azez'den Cerablus'a uzanan koridor PYD'nin denetiminde bulunan Afrin ve Kobani'nin arasında yer alıyor.

Suriye ordusu da son dönemde güneyden bu bölgeye doğru ilerlemişti.