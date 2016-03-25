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Sosyal medyada "IŞİD'liler serbest, barış isteyenler hücrede" tepkisi

IŞİD'in Türkiye yapılanması davasında tutuklular tahliye edilirken akademisyen Esra Mungan'ın hücrede tutulması sosyal medyada tepkilere neden oldu

25 Mart 2016 19:10

IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 96 sanık hakkında açılan davada mahkeme IŞİD'in Türkiye lideri olduğu idda edilen Halis Bayuncuk dahil tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Sosyal medyada tahliyelere dair tepkiler çoğalırken Barış İçin Akademisyenler grubundan Esra Mungan’ın hapiste olduğunu hatırlatan kullanıcılar, “Savaş çağrısı yapan serbest, barış çağrısı yapan hücrede” dedi.

Sosyal medyadan gelen tepkiler şöyle:

 

 

 

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