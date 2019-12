-İSTİKLAL MARŞININ TELİF SORUNU ÇÖZÜLÜYOR ANKARA (A.A)- 06.12.2010 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İstiklal Marşının telif hakkına ilişkin, "Birilerinin aklına gelen bazen şeytanın aklına bile gelmiyor. Bu kadar seneden sonra böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı imzaya açıldı" dedi. Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu Toplantısından sonra yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hükümet Sözcüsü Çiçek, ''İsraildeki yangın sonrasında iki ülke ilişkileri anlamında sıcak temaslar söz konusu oldu. Önce Başbakan Erdoğan, İsrail Başbakanıyla görüştü, bir de Cenevre'de bir görüşme yapıldı. Bundan sonrası için bir planlama yapıldı mı?'' sorusu üzerine şunları söyledi: ''Türkiye'nin geleneksel bir politikası var, insani yaklaşımı var. Nerede bir felaket varsa, bir sıkıntı varsa biz geleneğimizin, göreneğimizin, inancımızın, kültürümüzün ve insanlık anlayışımızın tabii sonucu olarak maruz kalınan felaket bölgelerine elimizden geldiği kadar yardım yapmaya ve bu sıkıntıları olabildiğince asgariye indirmeye çalışıyoruz. Haiti'den tutun Endonezya'ya, İsrail'e, Arnavutluk'a varıncaya kadar her coğrafyada meydana gelen bu tür felaketlere karşı Türkiye'nin bir hassasiyeti var, bunun gereğini yapıyor. Bizim için memnuniyet verici olan husus şudur; Türkiye'nin bu konudaki duyarlılığı, hayırseverliği. Bu konudaki insani dayanışması her ülke tarafından da kabul edilmiş olmalı ki böyle bir sıkıntı olduğunda ilk akla gelen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye, ilk olumlu tepkiyi veren ve yardıma koşan ülkedir. Dolayısıyla İsrail'deki yangın olayını bu çerçevede değerlendirmek lazım. Bu konuda bizim karşı olduğumuz husus yanlış politikalardır. Yoksa bizim İsrail halkıyla ya da başka bir ülkenin halkıyla herhangi bir problemimiz yok. Bizim kültürümüzde külliyen bir ırka, bir topluma, bir halka düşmanlık kesinlikle söz konusu olmamıştır. Bunu ifade ediyoruz, buna karşı politikalarımızı ortaya koymaya çalışıyoruz.'' İsrail ile geçmişte inişli, çıkışlı da olsa kurulduğu günden bu tarafa Türkiye'nin ilişkilerini sürdürdüğüne dikkati çeken Çiçek, ''Ancak Mavi Marmara olayında Türkiye çok açık, uluslararası hukukun asla tasvip etmediği, etmeyeceği bir kısım raporlarla da teyit edilmiş olan bir haksızlığa maruz kalmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu haksızlığa maruz kalan bir ülke olarak bir kısım beklentileri vardır. Bunu da çok açık, net ifade ettik. Evvela özür dilenmesi... Çünkü ortada uluslararası hukuka aykırı açık denizde vuku bulan bir katil eylemi söz konusu. Ayrıca olayın mağdurlarının tazminatlarının ödenmesi gibi hem insani, hem hukuki, hem de vicdani talebi var Türkiye'nin. Bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Tabii zaman zaman görüşmeler olur, oluyor'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın da dün Sivas'ta yaptığı konuşmada konuya çok açık bir şekilde değindiğini belirten Çiçek, ''Birileri 'biz işleri düzeltmek istiyoruz, dostça bu işleri çözmek istiyoruz' diyorsa biz hiçbir eli bugüne kadar havada bırakmadık. Çünkü biz her zaman barıştan yanayız, ilişkilerin normalleşmesinden yanayız. Bunun için üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz. Bu yönde çabalarda bulunmak öbür taraftaki beklentilerimizi göz ardı etmek anlamına gelmiyor, gelmez'' dedi. -''BİRİLERİNİN AKLINA GELEN BAZEN ŞEYTANIN AKLINA BİLE GELMİYOR''- Cemil Çiçek, ''İstiklal Marşı ile ilgili olarak Almanya'da telif hakkı istenmişti. Bununla ilgili olarak Kültür Bakanlığının kamulaştırmak için bir taslak hazırladığı ve bu taslağın Bakanlar Kuruluna geleceği belirtiliyordu. Bu konu toplantının gündemine geldi mi?'' sorusuna, ''Birilerinin aklına gelen bazen şeytanın aklına bile gelmiyor. Bu kadar seneden sonra böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı imzaya açıldı'' karşılığını verdi.