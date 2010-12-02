-İSTİKLAL MARŞI'NIN TELİF HAKLARI KAMULAŞTIRILIYOR ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, Almanya'da bir şirketin İstiklal Marşı için telif istemesi üzerine, İstiklal Marşı'nın telif haklarının kamulaştırılması için harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, bir Alman meslek birliğinin ülkedeki 23 Nisan kutlamasında İstiklal Marşı'nı çalan Türk okulundan telif istediği bilgisine ulaştıklarını söyledi. Bunun üzerine gerekli yazışmaları takip ettiklerini kaydeden Çelik, yaptıkları incelemede 23 Nisan törenleri kapsamında okulda düzenlenen bir organizasyonda kullanılan çeşitli müzikler nedeniyle şirket tarafından telif bedeli istendiği, söz konusu yazıda İstiklal Marşı'nın da yer aldığının görüldüğünü bildirdi. Olayın ardından İstiklal Marşı'nın kamulaştırılması için bir taslak hazırladıklarını, taslağın yarın Başbakanlığa gideceğini belirten Çelik, ''Yarın da Başbakanlık'taki hukukçularla oturup çalışacağız, son şekli verilecek. Ondan sonra da Bakanlar Kurulu'na sunulacak'' dedi. Taslak ile İstiklal Marşı üzerinden doğacak hakları tanzim ettiklerini anlatan Çelik, ''Buna unutkanlık mı ya da ne dersiniz bilmiyorum. Bunun yıllar öncesinden yapılmış olması gerekirdi. Yapılmamış, böyle bir aksaklık, eksiklik oldu. Unutulmuş sonuçta böyle bir olay da meydana gelince biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak önlemimizi aldık'' diye konuştu. Hak takipliği konusunun uluslararası alanda çok önemli bir konuma geldiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: ''Dolayısıyla biz de bununla ilgili istisnaları belirlemeliyiz. Yurt dışından bize sorduklarında 'bu marşın hakları kimde' diye biz 'ülkenin milli marşıdır' desek de kimse bunu anlamaz. Bunun için o ülkede yasal dayanağın oluşması gerekiyor. İstisna kabul edilmesi için biz de bu açığı kapatacağız. Taslakta temel nokta İstiklal Marşı'nın bundan sonra hangi koşulda olursa olsun kullanımı ve kullanımından doğacak hakların belirlenmesi olacak. Hiçbir özel ya da tüzel kişi veya birlik tarafından İstiklal Marşı'nın çoğaltılması, yayılması, temsili ve işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi karşılığında bedel talep edilemeyeceği belirtiliyor. İstiklal Marşı'nın herhangi bir hakkı hiç kimse tarafından iddia edilemeyecek bu sayede. Doğrudan bunun hak sahibinin devlet olduğunu bundan sonra söyleyebileceğiz. İstiklal Marşı, kamu malı haline gelecek. Bakanlar Kurulu kararı ile İstiklal Marşı'ndan herhangi bir koşulda ve şartta kimse telif hakkı iddia edemeyecek. Almanlar İstiklal Marşı'nı da bir müzik eseri olarak gördükleri için, standart bir Türk müzik eseri kapsamına alıyor ve bundan telif doğar düşüncesiyle hareket ediyor. Onların hak talep etmiş olmaları için bir yetki vermemiz gerekiyor ama böyle bir yetki de yok. Neden böyle bir şey yaptıklarını biz de anlamış değiliz. Biz de onlara gerekli uyarıyı yaptık. Bu marş Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli marşıdır ve dolayısıyla bundan bir hak talebinde bulunamazsınız diye. Bunun cevabını bekliyoruz Alman tarafından.''