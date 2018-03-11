T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını kumaş harflerle yazdılar

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü nedeniyle, Tokat'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu öğrencileri 10 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde kumaşın üzerine İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını, yine ku

11 Mart 2018 15:56

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- İSTİKLAL Marşı\'nın kabulünün 97\'nci yıl dönümü nedeniyle, Tokat\'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu öğrencileri 10 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde kumaşın üzerine İstiklal Marşı\'nın 10 kıtasını, yine kumaştan hazırladıkları harflerle yazdı.
TOBB Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri İstiklal Marşı\'nın kabulünün 97\'nci yıl dönümü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Uzunluğu 10 metre, genişliği 5 metre olan kumaşın üzerine İstiklal Marşı\'nın 10 kıtası, kumaş harflerle yazıldı. Hazırlanan çalışma okulun ön cephesine öğrenciler tarafından asıldı. 
\'1 AYDA TAMAMLADIK\'
Okulun Teknoloji ve Tasarım öğretmeni İlker Kalyon \"Kurtuluş Savaşı\'nı, milli mücadeleyi yürüten değerli büyüklere şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve yaşatmak için böyle bir etkinliğe imza attı. 10 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki kumaşa, kumaştan hazırlanan harfleri tek tek işledik. Bu şeklide devletimize ve askerimize manevi desteğimizi, birlik ve beraberliğimizi göstermiş oluruz diye düşündük. Bu çalışmayı 1 ayda tamamladık\" dedi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHAMarşıTokat Türkiye OdalarBorsalar Birliği TOBB OrtaokuluTOBB OrtaokuluUzunluğuHazırlananAYDA TAMAMLADIKTasarımKalyon "Kurtuluş SavaşıBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24