İstiklal Marşı'nı en güzel Rum kızı okudu

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İstiklal Marşı'nı böyle okudu/Video

NTV'nin haberine göre Beyoğlu'ndaki 40 ilköğretim okulunun katıldığı İstiklal Marşı’nı ezbere okuma yarışmasını Rum asıllı Marina Sözde'nin temsil ettiği Özel Zapyon Rum İlköğretim okulu kazandı.İstiklal Marşı’nı okurken duygulanıp ağlayan Marina Sözde, öğretmenleri tarafından ödüllendirildi.Bayrak töreninde İstiklal Marşı’nı okurken gözyaşlarını tutamayan Sözde, arkadaşları tarafından da uzun süre alkışlandı. Elemelere Türkçe öğretmeniyle hazırlandığını anlatan Sözde, “İstiklal Marşı´nı okurken çok duygulanıyorum. Çok güzel bir şiir” dedi.Türkçe öğretmeni Damla Ölmez, Marina Sözde’nin yarışmaya gönüllü katıldığını belirterek, “İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını üç yıldan bu yana ezberlemişti zaten. İstiklal Marşı’nı okurken çok duygulanıyor. İstanbul içinde finali alacağına inanıyoruz, kendisine güveniyoruz’’ diye konuştu.Okul müdürü Eva Kanarya, bir avuç öğrencinin bulunduğu okuldan böyle büyük başarı gelmesinin kıvanç verici olduğunu söylerken, okulun Türk Müdür Yardımcısı Muazzez İlter de, “Kızımızla gurur duydum, Marina´ya güveniyorum” diye konuştu.İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışması’nda ilçe birincileri 12 Ocak 2010 tarihinde elemeden geçecek. Burada birinciliği kazananlar 17 Şubat’ta il birinciliği için yarışacak.