'İstiklal Marşı'nda Neden Ayağa Kalkmadın!'



T24 - Hopa'ya dışarıdan gelen 200 kişilik grubun "İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadı" diye dövdüğü öğrenciler, bugün de polis şiddetine maruz kaldı; üçü hastanelik oldu, dokuz kişi gözaltında.

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs'ta başlayan gerginlik hala devam ediyor, dünkü (24 Ekim) duruşma sırasında ve bugün (25 Ekim) yapılan polis müdahalesinin ardından dokuz kişi gözaltına alındı, ikisi ağır üç kişi yaralandı.



Eli kırılan Yusuf Aslan Yenigül Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken, iki kişi Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.





bianet'e konuşan Avukat Alptekin Ocak da bugün polisin gözaltına aldıklarına aşırı şiddet kullandığını, "kötü muameleden" suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.



Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Parti Meclis Üyesi Başaran Aksu, bianet'e yaptığı açıklamada, "Herkes gergin, halk, bunu devletin kendilerine bir saldırısı olarak görüyor" dedi.



31 Mayıs'ta Hopa'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi yapılan hidroelektrik santral (HES) protestoları sırasında polis müdahale etmiş, emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetmişti.



Hopa ilçesinde 15 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, yedisi Terörle Mücadele Kanunu'ndan 14 Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanmıştı. Ali Aksu, İbrahim Aksu, Görgü Demirpençe, İdris Akbıyık, Erhan Köse, Şafak Ustabaş ve Önder Öner 26 Eylül'deki duruşmada, "terör örgütü propagandası" suçundan "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etti.

Ankara'da da Hopa olayları sonrası yapılan basın açıklamasına katılan 22 kişi tutuklanarak Sincan F Tipi Cezaevi'ne yollanmıştı.







Yine gaz bombası





2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet, Türk Ceza Kanunu (TCK) 265/1 "Görevi yaptırmamak için direnme" ve TCK 516/3 "Kamu malına zarar vermek" suçlamalarıyla tutuklanan 15 kişiden beşi, dün (24 Ekim) çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ustabaş, Akbıyık, Şinasi Gümüşkaya, Cengiz Akyüz ve Şaban Kotil, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken tutuklu 10 kişi hakkında henüz iddianame hazırlanmadı.



Dünkü duruşma öncesinde kaymakam ile görüşen Hopa halkı, bu çerçevede yürüyüş yaparak, adliye önüne geldi. Savcının izin vermesine rağmen, çevik kuvvet polisleri duruşma salonuna girmelerine izin vermedi. Polis, dağılmayan halka gaz bombasıyla saldırdı, adliye önündeki karayolunu kapattı. Tahliye haberi alınınca ortam sakinleşti.

"Çukurca protestosu diye geldiler"



Aksu, 31 Mayıs'ın ardından ilçede gerginliğin hiç dinmediğini söyledi. "Burada, Hemşinli, Laz, Gürcüler bir arada yaşıyor" diyen Aksu, yaklaşık 200 kişinin Çukurca saldırısının ardından ilçeye getirildiğini, burada yürüyüş yaparak parkta İstiklal Marşı okuduklarını söyledi.



Dışarıdan gelen grubun, parktaki gençleri "Neden ayağa kalkmıyorsunuz" diyerek rahatsız ettiğini anlatan Aksu, bir üniversitelinin dövüldüğünü söyledi. Öğrenciyi döven üç kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bugün de Hopa Meslek Yüksek Okulu önünde başlayan gerginliğin ardından, polis üniversitelilere müdahale etti. Sekiz öğrenci ve bir öğrenci yakını gözaltına alındı, üç öğrenci yaralandı.



Avukat Ocak, "epilepsi hastası bir öğrencinin gözaltına alınırken yere yatırılıp başına basıldığını" söyledi. Öğrenci fenalaşarak Hopa Devlet Hastanesi'ne götürüldü, oradan Rize'ye sevk edildi. Ocak, Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edilen diğer öğrencinin de kaburga kemiklerinin kırılmış olduğunu açıkladı.



Aksu, daha önce de tutuklanıp serbest bırakılan Hopa Halkevleri yöneticisi Kamil Ustabaş'ın darp edilerek gözaltına alındığını, sağlığından endişe ettiklerini söyledi. Gözaltına alınanlar Hopa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.











