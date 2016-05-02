İstiklal Marşı okunurken protokol tribününe sırtlarını döndüler

Amasya’da oynanan Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselme maçında Merzifonsporlu futbolcular seronomide İstiklal Marşı okunurken protokol tribününe arkalarını döndü. Yeni Amasyaspor-Merzifonspor maçında protokole sırtını dönen Merzifonsporlu futbolcular, Türk bayrağının karşı tarafta olması nedeniyle İstiklal Marşı okunurken o tarafa döndüklerini söyledi.

"Art niyet yok"

DHA'nın haberine göre, 12 Haziran Şehir Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde yaşanan olaya ilişikin konuşan Merzifonsporlu futbolculardan Cemal Özsüngü, "İstiklal Marşı okunurken, Türk bayrağı karşı tribününde olduğu için o tarafa döndük. Bayrağa saygımızdan o tarafa döndük. Herhangi bir art niyet düşünülerek yapılmış bir durum değil” diye konuştu.

Yeni Amasyaspor karşılaşmayı 2 - 0 kazanarak Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi.