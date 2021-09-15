İstiklal Marşı okunurken çalıştığı iddia edilen işçi gözaltına alındı

Rize'nin Pazar ilçesinde Mesut Yılmaz İlköğretim Okulu’nda eğitim haftası çalışmaları kapsamında öğrencilerin İstiklal Marşı’nı okudukları sırada inşaatta çalışmasına devam eden 19 yaşındaki işçi Yılmaz Şahin şikayet edildi ve polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

GazeteDuvar'ın haberine göre, gözaltına alınan Yılmaz Şahin’in polis merkezindeki sorgusu devam ederken Yılmaz Şahin’in ağabeyi Mehmet Şahin, kardeşinin İstiklal Marşı’na saygısızlık ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

"Ortada bir art niyet yok"

İnşaatta çalıştıkları esnada polislerin gelip gözaltı işlemi yaptıklarını ifade eden Mehmet Şahin yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Çalıştığımız inşaatın karşısında bulunan Mesut Yılmaz İlköğretim Okulu’nda öğrenciler İstiklal Marşı öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulundukları esnada biz de saygı duruşunda bulunduk. Daha sonra İstiklal Marşı okunmaya başlayınca kardeşim inşaat balkonunda matkap makinesini çalıştırarak çalışmasına devam etti. Şikâyet üzerine polisler geldi, İstiklal Marşı esnasında bizim saygısızlık ettiğimizi, bu nedenle polis merkezine gideceğimizi söylediler.”

Kardeşinin şu anda gözaltında savcılığın talimatını beklediğini belirten Mehmet Şahin, ortada kasıtlı bir durum olmadığını vurguladı. Şahin şunları ifade etti: “İstiklal Marşı öncesi saygı duruşunda da bulunduk. Ancak sonraki süreçte art niyetsiz çalışan kardeşimin bu davranışı, İstiklal Marşı ve Atatürk’e saygısızlık olduğu gerekçesiyle gözaltı işlemi gerçekleşti. Kesinlikle ortada bir art niyet yok, her şey bir anda gelişti.”