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Yaşam

İstiklal Marşı, ilahi gibi okundu

İstiklal Marşı tasavvuf musikisi korosu eşliğinde okundu

22 Mart 2018 11:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mehter takımı, İstiklal Marşı'nı ilahi gibi söyledi ve marş, kabulü nedeniyle düzenlenen anma gecesinde tasavvuf musikisi korosu eşliğinde okundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstiklal Marşı ile ilgili “En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar” sözleri üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliğinde marş, ilahi gibi okundu.

Belediye tarafından Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen okullararası masa tenisi şampiyonası öncesi marşın ilahi gibi okunması kameralara yansıdı. Turnuva öncesi mehter takımının söylediği İstiklal Marşı yine ilahi gibi okundu. 

 

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