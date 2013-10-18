İstiklal Marşı 'değiştirildi'

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Şef Rengim Gökmen yönetiminde yeniden kayıt edildi. Yeni kayıtta 170 sanatçı yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, okullara genelge göndererek, İstiklal Marşı’nın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından yapılan yeni kaydının dikkate alınmasını istedi.

Okullara gitti

İstiklal Marşı’nın yeni kaydı, genelgeye eklenen bir CD ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerine de gönderildi. Genelgede, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Şef Rengim Gökmen yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından İstiklal Marşı’nın yeni kaydı yapılmıştır. Bu kayıtta mevcut İstiklal Marşı kaydına kıyasla daha fazla enstrüman ve yeni teknoloji ses kayıtlarının kullanıldığı” ifade edildi. İstiklal Marşı’nın yeni kaydına Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Çalışmayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ’ün talimatıyla yapan Rengim Gökmen, Vatan gazetesine şu açıklamayı yaptı: “İstiklal Marşı’nı Devlet Çok Sesli Korosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte seslendirdik. Marş vurgusunu, tonlamaları daha marş gibi yaparak seslendirdik. Milli duyguları ön plana çıkaran, milli değerleri vurgulayan bir çalışma oldu. Kayıt için yurt dışından ton maister (ses yönetmeni) geldi ve kayıt öyle yapıldı. Bu tarz çalışmalarda kayıt aşaması çok önemlidir. Bu da en son teknoloji kullanılarak yapıldı. Yaklaşık 160-170 sanatçı bu çalışmada görev aldı.”