İstiklal Caddesi'nin kapanmasına neden olan kişi 11 kez intihara teşebbüs etmiş!

İstiklal Caddesi'nde intihar girişiminde bulunan şahsın son 1 yıl içinde 11’inci kez intihar girişiminde bulunduğu ve bu yolla para topladığı belirlendi.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs güçlükle ikna edildi. Çatıya çıkarak caddenin uzun süre yaya ve tramvay trafiğine kapanmasına neden olan şahsın, son 1 yıl içinde 11’inci kez intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Doğan Haber Ajansı (DHA) ise intihar girişiminde bulunan kişinin bu yolla para topadığını belirtti.

Hava yastığı açıldı

Olay, İstiklal Caddesi 106 numaradaki 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Akşam saat 16.00 sıralarında simit tezgahını yere bırakarak çatıya çıkan İ.A., intihar girişiminde bulundu. Durumu haber alan polis, caddeyi güvenlik şeridi ile kapatarak yaya ve tramvay geçişine kapatarak önlem aldı. Daha sonra bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.A.’nın atlama ihtimaline karşı itfaiye erleri yere hava yastığı açtı. Bu sırada caddedeki yerli ve yabancı turistler toplanarak izdiham oluşturdu.

Kiremit fırlattı

Bazı vatandaşların intihar girişimini cep telefonları ile kaydederken, eylemci zaman zaman kendini izleyen vatandaşlara çatıdan kiremit fırlattı. Polis ekiplerince 1 saatin sonunda güçlükle ikna edilerek kurtarılan eylemci, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Simitçi olduğu ileri sürülen ve sürekli bu tür eylemde bulunan şahsın emniyet kayıtlarında son 1 yıl içinde çeşitli ilçelerde 11 kez intihar girişiminde bulunduğu saptandı.

Öte yandan eylemin sona ermesi ile birlikte caddedeki tramvay ve yaya trafiği normale döndü.

Müzakereci polislerin çabasıyla çatıdan indirilen şahsın, daha önce de pek çok kez intihar girişiminde bulunarak vatandaşlardan yardım topladığı ortaya çıktı.