İstiklal Caddesi'ndeki dev markalar neden kepenk kapatıyor?

Son 1 yılda özellikle de İstanbul'u baz alan terör saldırıları onrası İstiklal Caddesi'ndeki birçok ünlü marka, mağaza ve banka şubeleri kepenk kapattı. Bölgedeki bir esnaf İstiklal Caddesi’nde yaşanan kötü gidişatın Beyoğlu Asmalımescit’teki ‘masa, sandalye kaldırma operasyonu’ ile başladığını ifade etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan İstikal'deki durumun geçici olduğunu söyleyerek krizin yakın bir zamanda çözüleceğini ifade etti.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, birçok restoran, banka, teknoloji marketi ve küçük esnaf azalan insan trafiği, düşen cirolar ve yüksek kiralar nedeniyle ‘caddeyi’ ya terk ediyor ya da arka sokaklara taşınıyor.

Türkiye’nin ve İstanbul’un en önemli caddeleri arasında yer alan Beyoğlu Taksim’deki ‘İstiklal Caddesi’ son dönemlerde belki de en büyük ‘dönüşümlerinden’ birini yaşıyor. Mağazalar birbiri ardına kapanırken, yerine yenileri açılmıyor.

Bölgedeki esnafın söylediklerine göre ise birçok kişi mağazasını devretmek için sıraya girmiş durumda. Mağazaların kapanmasının en büyük nedeni olarak azalan turist sayısı ve yerel halkın başka bölgelere kaymış olması gösteriliyor.

Arkasından gelen ‘Gezi Parkı direnişi’ ve çıkan olaylar da ‘caddedeki’ insan trafiğini daha da azaltırken, Mart 2016’da İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı işlerin daha da kötüleşmesine neden oldu. Türkiye’de yaşanan saldırılar bunlarla sınırlı kalmadı.

Türkiye’de yaşanan tüm olumsuz hadiseler turist sayısının günden güne eritti. Turistik bölgeler de bunlardan nasibini aldı.

İstiklal Caddesi’nde yaptığımız bir saatlik yürüyüş sonunda tüm bu olumsuzlukların ‘caddeye’ nasıl yansıdığını görme fırsatı bulduk.

Dünyaca ünlü kafe-restoran zincirleri, tekstil mağazaları, 100 yıla yakındır orada esnaflık yapanlar, bankalar, GSM operatörleri, oteller çareyi ‘caddeyi’ terk etmekte buldu.

Azalan insan trafiği nedeniyle mağazaların ciroları düşerken, çok yüksek olan kira bedelleri de ‘caddeden’ çıkışta etkili oldu.

Kapatanlar arasında The House Cafe, Paşabahçe, Starbucks, İş Bankası, Vodafone, Finansbank, Pizza Hut, Yapı Kredi, Teknosa, Media Markt, Columbia gibi dünyaca ünlü markalar da bulunuyor.

Bunların dışında irili ufaklı bir çok esnaf ya arka sokaklara taşınmış ya da mağazalarını tamamen kapatmış.

Bölgede uzun yıllardır kuruyemişçilik yapan bir esnaf durumu şöyle özetliyor: “İnsan trafiği çok azaldı. Eskiden gençler eğlenmek için ‘İstiklal Caddesi’ni seçerdi ancak şimdi tercih etmiyorlar. Yaşanan terör saldırıları da turist sayısının düşmesine neden oldu. Şu anda sadece Arap turist yoğunluğu var. Onlar alışveriş yapıyor ama yeterli değil. Ancak Arap turistleri de kaçırmak için elimizden geleni yapıyoruz.”

İstiklal Caddesi'nde yaşanan durumun geçici olduğunun altını çizen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Hürriyet’in sorularını cevapladı. Demircan, “Şu an sıkıntı sadece İstiklal Caddesi’nde değil. Turist sayısının azalmasından dolayı gelirlerde bir düşüş yaşanıyor. İstiklal Caddesi’ndeki esnafın gelirlerinin büyük bir bölümü turistlerden gelirdi. Ancak bakıldığında Beyoğlu’nda 45 bin yatak kapasitesi var ve yüzde 80’i boş. Bu da direkt gelirlere yansıdı. Ancak bu böyle devam etmeyecek. Krizden güçlenerek çıkacağız. İstiklal Caddesi kısa sürede tekrar eski günlerine geri dönecek. Belediye olarak biz de bunun için çalışıyoruz. ‘Smart Beyoğlu’ isimli bir portal oluşturduk.

Küçük esnafımız buradan kendi tanıtımını yapabilecek. Tanıtımda yerelleşmeyi sağlayacağız. Küresel dünyada bireysel aktörlerin kararları daha etkili.



Türkiye küresel güçlerin tehlikesi altındayken bu metodu kullanarak tanıtımımızı yapacağız” ifadelerini kullandı