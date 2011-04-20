İstiklal Caddesi'nde 'yan baktın' cinayeti!

T24 - Mehmet Çelik İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı biri polis iki kişi gözaltına alındı. Sarhoş zanlıların ifadelerinin alınması için ayılmaları beklendi



Taksim, İstiklal Caddesi'nde kendisiyle aynı adı taşıyan amcasının oğluyla birlikte yürüyen Mehmet Çelik (21) 'Yan baktın' tartışmasına girdikleri iki kişinin saldırısına uğradı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:







Her iki tarafın da alkollü olduğu saldırı sırasında Mehmet Çelik boynundan aldığı bıçak darbesiyle yere düştü. Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmaya çalışan iki saldırgan bir sokak ötede koştukları için kendilerinden şüphelenen Güven Timlerince yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Serkan E. (30) ile havalimanında çalışan polis memuru Ahmet Edip Y. (29) Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı. İki zanlının sarhoş olmaları nedeniyle ifadelerinin alınması için ayılmaları beklendi.





'BOYNUNDA POŞU VARDI'



Görgü tanıkları ve ölen Mehmet Çelik'in yanında bulunan akrabası Mehmet Çelik, cinayetin 'Yan baktın' tartışmasından kaynaklandığını öne sürdü. Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bekleyen maktulün yakınları ise cinayetin Mehmet Çelik' in boynuna taktığı 'poşu' yüzünden çıktığını iddia ettiler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.