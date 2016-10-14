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İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı

Caddede önlem alan polis ekipleri, bomba imha uzmanı ekiplerini bekliyor

14 Ekim 2016 17:17

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde bir iş yeri önünde bırakılan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Ekipler çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. Şüpheli paketin bırakıldığı sevk edilen bomba imha uzmanı ekipleri çantayı fünyeyle patlattı. Patlatılan çantanın içinden giysi çıktı.


İstiklal Caddesi St. Antuan kilisesi karşısındaki bir işyerinin önüne bırakılan çantayı farkedenler durumu polise bildirdi. Polis caddeye emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı ve vatandaşlar uzaklaştırıldı. Bir süre sonra gelen bomba uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştığı çantaya fünye yerleştirdi.

Polis aracından yapılan "Kontrollü patlama" uyarısının ardından fünye uzaktan patlatıldı. Bomba uzmanı çantadan çıkanları inceledi. Patlatılan çantadan giyim eşyaları çıktı.
 

 

 

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