T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim Meydanı’ndaki şüpheli çanta imha edildi

Bomba imha ekipleri tarafından patlatılan çantadan, bomba çıkmadığı belirtildi

26 Temmuz 2015 21:07

Taksim Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta yetkilileri harekete geçirdi. Saat 17.30 sıralarında ihbar edilen çanta imha edildi. Bomba imha ekipleri tarafından patlatılan çantadan, bomba çıkmadığı belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre, emniyet görevlileri çantanın bulduğu bölgeyi güvenlik şeridine kontrol altına alırken, bomba imha ekipleri de şüpheli çantanın bulunduğu yere geldiler.

Emniyet görevlileri saat 17.30 sıralarında ihbar edilen çantanın bulduğu bölgeyi güvenlik şeridine kontrol altına alırken, bomba imha ekipleri de şüpheli çantanın bulunduğu yere geldiler. Saat 18:08 sularında ise şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi.

 

Vatandaşlar imha sonrası polisi alkışladı

 

Fünyenin patlatılması sonrası vatandaşlar polis ekiplerine bir anda alkış tuttu. Bomba imha uzmanının çantada yaptığı kontrolün ardından çantanın boş olduğu belirlendi. Bu esnada tüm uyarılara rağmen alana girmeye çalışan bir vatandaş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

Parçalanmış çanta ile 'selfie' çektiler

 

Öte yandan, imha sonrası şeritler polis ekipleri tarafından çıkartılarak vatandaşların geçişine izin verildi. Geçişe izin verilmesinin ardından vatandaşlar parçalanmış çanta ile selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

ETİKETLER

taksimbombaalarm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24