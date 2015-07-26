Taksim Meydanı’ndaki şüpheli çanta imha edildi

Taksim Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta yetkilileri harekete geçirdi. Saat 17.30 sıralarında ihbar edilen çanta imha edildi. Bomba imha ekipleri tarafından patlatılan çantadan, bomba çıkmadığı belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre, emniyet görevlileri çantanın bulduğu bölgeyi güvenlik şeridine kontrol altına alırken, bomba imha ekipleri de şüpheli çantanın bulunduğu yere geldiler.

Emniyet görevlileri saat 17.30 sıralarında ihbar edilen çantanın bulduğu bölgeyi güvenlik şeridine kontrol altına alırken, bomba imha ekipleri de şüpheli çantanın bulunduğu yere geldiler. Saat 18:08 sularında ise şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Vatandaşlar i mha sonrası polisi alkışladı

Fünyenin patlatılması sonrası vatandaşlar polis ekiplerine bir anda alkış tuttu. Bomba imha uzmanının çantada yaptığı kontrolün ardından çantanın boş olduğu belirlendi. Bu esnada tüm uyarılara rağmen alana girmeye çalışan bir vatandaş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Parçalanmış çanta ile 'selfie' çektiler

Öte yandan, imha sonrası şeritler polis ekipleri tarafından çıkartılarak vatandaşların geçişine izin verildi. Geçişe izin verilmesinin ardından vatandaşlar parçalanmış çanta ile selfie çekmeyi de ihmal etmedi.