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Kültür-Sanat

İstiklal Caddesi'nde Sevgililer Günü yürüyüşü

Beyoğlu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstiklal Caddesi'nde "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirecek.

11 Şubat 2009 02:00

Beyoğlu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstiklal Caddesi'nde "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirecek.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gönül Yazar'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların katılacağı "Sevgi Yürüyüşü", İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi önünden başlayacak ve Tünel Meydanı'nda sona erecek.

Yürüyüşte şarkılar seslendirecek bandonun kıyafetleri bu yıl tasarımcı Esra Kavurmacı tarafından tasarlandı. Yürüyüş sırasında günün özelliğine göre süslenen tarihi tramvay da korteje eşlik edecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da tramvaydan kırmızı karanfiller dağıtacak.

Yürüyüş güzergahında yer alan Beyoğlu Sanat Galerisi'nde ise 17 fotoğraf sanatçısını bir araya getiren "Sevgi Kareleri" adlı sergi açılacak. Sergi 28 Şubata kadar açık kalacak.

Küratör Beste Gürsu tarafından projelendirilen sergide, sanatçıların fotoğraf karelerinin yanı sıra sevgi temalı müzik, video-art, edebiyat gibi sanatın diğer dalları da bir araya gelecek. Sanatseverler duvarlardaki panolara "Sevgi Kareleri" ile ilgili düşüncelerini aktarabilecek.

(AA)

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