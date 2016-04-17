İstiklal Caddesi'nde 'şarkı söyleme eylemi' yapan gruba polis müdahalesi

Grup Yorum'un bugün Yenikapı'da yapmayı planladığı 'bağımsız Türkiye' konserine İstanbul Valiliği'nce için verilmemesinin ardından İstiklal Caddesi'nde, 'şarkı söyleme eylemi' yapan gruba polis müdahale etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Grup Yorum, valiliğin yasak kararının ardından yaptığı açıklamada dinleyicilerini bugün saat 15:00'te bulundukları her yerde şarkılarını söylemeye çağırmıştı. İstiklal Caddesi'nde toplanan yaklaşık 20 kişi, Grup Yorum'un şarkılarını söyledi. Halay da çeken gruba polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında arbede çıktı. Grup üyeleri, yaka paça gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yenikapı'da da önlem alındı



Bu arada valiliğin yasakladığı Yenikapı'da sabah saatlerinden itibaren polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yenikapı Meydanı'nın girişinde de TOMA konuşlandırıldı.