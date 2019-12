-İSTİKLAL CADDESİNDE POLİS-HALK YÜRÜDÜ İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Türk Polis Teşkilatının 166. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İstiklal Caddesinde, polis-halk yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, diğer ilgililerle çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, 1 kilometre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Tünel'den başlayan yürüyüş boyunca nostaljik tramvaydan halka, karanfil atıldı. Yürüyüş, Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Vali Mutlu ve beraberindeki heyet, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, anıta karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Meydanı'nda kurulan çadırda, kutlama etkinlikleri kapsamında şiir, kompozisyon ve resim dallarında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Vali Mutlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yürüyüşte dağıtılan kaşkollarda, ''Güvende olmanız bize yeter'' sloganının yazdığını anımsatarak, ''Bu emniyet teşkilatımızın çok önemli bir değerlendirmesi. Emniyetimiz, halkımızın güvende olmasını kendisi için çok önemli görüyor'' dedi. Türk Polis Teşkilatının, halkın emrinde olduğunu, halkın huzuru ve güvenliği için canıyla kanıyla mesaisini sürdürdüğünü ifade eden Vali Mutlu, şunları kaydetti: ''Emniyet Teşkilatımız, bunu gerçekleştirdiği vakit kendini mutlu hissediyor. İstanbullu'nun güvende olması, emniyet teşkilatı için fevkalade önemli. Bunu gerçekleştirmek için 24 saat büyük bir azimle, İstanbullu'nun emrinde çalışıyor. Bugün böylesine huzurlu bir kentte Polis Bayramı'nı kutluyor olmaktan fevkalade bahtiyarım. Şayet güvenliği iyi olmayan, huzuru yerinde olmayan, İstanbullu'nun gece veya gündüz her hangi bir saatte dışarıya çıkıp rahatça dolaşamadığı bir kentte, Polis Bayramı'nı kutluyor olsaydık, bu kadar huzurlu konuşamazdık. Dolayısıyla bugün göğsümüzü gererek, İstanbul'da rahat bir şekilde Polis Bayramı'nı kutlayabiliyorsak, bu Emniyet Teşkilatımızın sağladığı güvenlik ortamının sonucudur. Bu vesileyle emniyet teşkilatının tüm kadrosuna teşekkür ediyorum. Ayrıca görevlerini yaparken can vermiş aziz şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Onları sürekli gönlümüzde yaşatıyoruz ve aziz hatıralarını milletimiz her zaman gönlünde yaşatmaya devam edecektir.'' Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da Türk Polis Teşkilatının 166. yıl dönümünün, bir hafta sürecek etkinliklerle kutlanacağını anımsatarak, ''Halkına dayanmayan, onlar için hizmet ettiğinin bilincinde olmayan bir teşkilatın, bir kamu kuruluşunun başarılı olması düşünülemez'' dedi. Çapkın, bir gazetecinin ''Suçlarla mücadele noktasında İstanbul'da gelinen noktayı özetler misiniz'' sorusuna da ''O bir güvenlik algısıdır. İnsanlarımız sokaklarında, caddelerinde neler hissediyorsa odur. Bunu bana söyletmeyin, insanlarımız söylesin onu. Onu insanlarımız kararlaştırsın görsün ve yaşasın'' dedi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki şubelerin stantlarının bulunduğu Polis Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Mutlu, sergide standı bulunan Polis Radyosu'ndaki canlı yayına konuk olarak da katıldı.