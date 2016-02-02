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Odakule'de yangın; tüm bina tahliye edildi

Odakule binasında meydana gelen yangın İstiklal Caddesi'nde paniğe neden oldu

02 Şubat 2016 12:20

İstanbul Sanayi Odası Odakule binasının 7. katında elektirik kablolarının tutuşması sonucu çıkan yangın, İstiklal Caddesi'nde paniğe neden oldu. Bina çalışanlarının hemen tahliye edilmesiyle yangından kimse yara almadan kurtuldu.

 

DHA'nın haberine göre, 18 katlı Odakule binasının 7. katında saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Katları bir anda duman sarmasıyla çalışanlar, panik içinde yangın merdivenine yöneldi. Ancak yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış olması nedeniyle bina asansör kullanılarak tahliye edildi. Yangın çıktığı sırada 9. katta olduğunu belirten Şükran Güler, " Benim çalıştığım şirketin 3. ve 9. katta ofisleri var. Ben yangın çıktığı sırada 9. kattaydım. Alarm verilmiş ancak duymadım. Yangını farkedince yangın merdivenine gittim ancak duman kaplıydı. Asansörle 3. kata indim eşyalarımı alarak dışarı çıktım" diye konuştu. 


Yangına ilk müdahaleyi Beyoğlu itfaiye grubu yaptı. Çevre ilçelerdeki itfaiye gruplarından takviye ekipler de yangın yerine gelmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalarda yangının kablolardan başlamış olabileceği üzerinde duruluyor. 

 

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