İstiklal Caddesi'nde omuz atma cinayeti

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 15 gün önce, iddiaya göre omuz atma nedeniyle yaşanan kavga cinayetle sonuçlandı. 3 zanlının Ayhan Kaya isimli genci bıçaklayarak öldürmesi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay, 15 gün önce Beyoğlu İstiklal Caddesi Ağa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Kaya (28) isimli genç, omuz atma nedeniyle 3 kişi ile tartışmaya başladı. Gitgide büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçağını çıkaran bir zanlı, Kaya'yı defalarca bıçakladı. Kanlar içerisinde yerde kalan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un en işlek yerlerinden İstiklal Caddesi'nde yaşanan cinayet, güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntülerde 3 zanlı, Ayhan Kaya ile çarpışıyor. Bir süre sonra Ayhan Kaya, 3 zanlı ile kavga etmeye başlıyor. Bu sırada zanlılardan biri bıçağını çıkartarak Kaya'yı defalarca bıçaklarken, bir diğeri ise pantolonundan çıkardığı kemeriyle saldırıyor. Bir süre sonra Ayhan Kaya, kanlar içinde yerde kalıyor.



Cinayet sonrasında Beyoğlu'nda görevli güven timleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 3 zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.