İstiklal Caddesi'nde kaldırım çalışması başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstiklal Caddesi'nde yeni bir zemin düzenlemesi yapılacağını belirterek, "İstiklal Caddesi, İstanbul'a yakışır hale gelecek. Hazırlıklar yapıldı, malzemeler hazır. Yakında çalışma başlayacak" dedi.

İstanbul'un kurtuluşunun 89. Yıldönümü kutlamalarının ardından açıklama yapan Topbaş, Taksim için yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

Topbaş, İstiklal Caddesi'nin zemini ile ilgili bir soru üzerine, zeminin altında tonoz adı verilen bir yapı bulunduğunu ifade ederek, bunların atık ve yağmur suları nedeniyle zarar gördüğünü ve yer yer çöküntü yarattığını söyledi.

İstiklal Caddesi'nde Sultanahmet'teki gibi bir zemin düzenlemesi yapılacağını aktaran Topbaş, şunları kaydetti:

"Taksim'de tarihi tonoz olduğu için kuruldan tescili uzun sürdü. Zemindeki çökmeler ve alttaki o boşluk sebebiyle tramvay geçişindeki titremeler yapılan tüm kaplamaları söküyor ve bozuyor, yani harcın bağlayıcılık özelliğini kopartıyor. Dolayısıyla üzeri bir türlü malzemeleri tutmuyordu. Beton döktüğünüz zaman da devamlı kazınıyordu. Maalesef kablo ve doğalgaz geçişi gibi nedenlerle İstiklal Caddesi'nde yılda en az 40 kazı yapılıyor. Bunlardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşandı. Kurul kararları da almak suretiyle bugün işimizi bitirdik.

Yeni bir düzenleme yapıyoruz. Caddenin her iki tarafından bir 'baks' geçiyor. Baksın içinden elektrik kabloları geçecek ve bir daha kazılmayacak. Artık bu sıkıntı yaşanmayacak. İstiklal Caddesi, İstanbul'a yakışır hale gelecek. Sultanahmet'i gördünüz, yaptık. Hazırlıklar yapıldı, malzemeler hazır. Yakında çalışma başlayacak."