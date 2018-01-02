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İstiklal Caddesi'nde kadının başına tahta düştü(EK BİLGİYLE)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde başına tahta düşen kadın yaralandı

02 Ocak 2018 21:12

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU İstiklal Caddesi\'nde başına tahta düşen kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstiklal Caddesi\'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen İsrailli Reem Al Ashal adlı kadının başına tadilat yapılan binadan tahta düştü. Yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları binada çalışma yapıldığı sırada tahtanın düştüğünü ifade etti. Olayla ilgili binada çalışma yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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