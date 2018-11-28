İSTİKLAL CADDESİ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ... TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU (1) 

DHA İSTANBUL-

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Taksim İstiklal Caddesi 130 numarada bulunan tarihi Elhamra Han\'ın en üst katına çıkan bir kişi intihar girişimde bulunuyor. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeden geçen tramvay seferleri durdurulurken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İntihar etmek isteyen kişi kendini parmaklıklardan sarkıtırken, itfaiye ekipleri ise caddede branda açtı.

Görüntü dökümü:

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-İntihar girişiminde bulunan kişi

-Polis ekipleri

-Brandadan detaylar

-Tramvaydan detaylar

-Olayı seyreden vatandaşlar

-Genel ve detaylar