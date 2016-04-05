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Yaşam

İstiklal Caddesi’nde bir binadan atlamaya çalışan şahıs ikna edildi

Müzakereci polisin çabaları sonuç verdi

05 Nisan 2016 18:55

İstanbul İstiklal Caddesi üzerindeki bir AVM'nin 3'üncü katındaki balkona çıkan bir kişi aşağı atlamak istedi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, olayı izleyen vatandaşlar nedeniyle caddede hareketli dakikalar yaşandı.

AVM'nin 3'üncü katındaki balkona çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar itfaiyeye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri de vatandaşları uzaklaştırıp İstiklal Caddesi'ndeki tramvay seferlerini durdurarak emniyet şeridi çekti. 55 yaşındaki Feyati A.'nın atlama ihtimaline karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Müzakereci polislerin A.'yı ikna çabaları sürerken olayı izleyen kalabalık içindeki bir kişi sürekli dua etti. Feyati A. polisin yarım saatlik ikna çabaları sonucu bulunduğu yerden indirildi. Feyati A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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