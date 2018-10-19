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İstiklal Caddesi'nde Ara Güler platformu

90 yaşında sevenlerine veda eden Ara Güler için İstiklal Caddesi'nde fotoğrafının yer aldığı platform kuruldu

19 Ekim 2018 18:58

Fotoğrafın efsane ismi ve arkasında 2 milyonu aşkın fotoğraf karesi bırakarak 90 yaşında sevenlerine veda eden Ara Güler için İstiklal Caddesi'nde fotoğrafının yer aldığı platform kuruldu. 

Beyoğlu Belediyesi tarafından Galatasaray Meydanı'na kurulan, usta sanatçının fotoğrafının yer aldığı platforma, karanfiller bırakıldı.

''Güle güle büyük usta seni asla unutmayacağız'' ve Ara Güler'in, ''Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın'' sözünün yazılı olduğu platformda, vatandaşların duygu ve düşüncelerini yazması için anı defteri de bulunuyor.

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Ara Gülerİstiklal Caddesiİstanbul
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