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 İSTİKLAL CADDESİ'NDE "EFSANE CUMA" YOĞUNLUĞU

Haber - Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK- Harun UYANIK-İbrahim MAŞE- İSTANBUL (DHA) Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde "Efsane Cuma" yoğunluğu yaşanıyor

23 Kasım 2018 19:10

Haber - Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK- Harun UYANIK-İbrahim MAŞE- İSTANBUL (DHA)
Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde \"Efsane Cuma\" yoğunluğu yaşanıyor.
Alışveriş sektöründe birçok firmanın markalarında yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği “Efsane Cuma\" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye\'de de başladı. İstiklal Caddesi\'ndeki çok sayıda mağazanın yüzde 70\'lere varan indirimler yaptığı görüldü. Mağazalar müşteri çekebilmek için vitrinlerine  \"Efsane Cuma\" ile ilgili bilgilendirici afişler koydu.

KİMİ PAHALI BULDU KİMİ UYGUN
İndirimleri takip eden çok sayıda kişi mağazalara alışveriş yapmaya gitti. İndirim yapan mağazalarda ise yoğunluk gözlemlendi. Bazı vatandaşlar, Efsane Cuma indirimlerini yerinde bulduğunu söylerken, bazı vatandaşlar da indirimlerin yetersiz olduğunu, satışa sunulan ürünleri pahalı bulduklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:
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-Mağazalar
-Alışveriş yapanlar
-Vatandaşlarla röp.
-Detaylar
 

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