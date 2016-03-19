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İstiklal Caddesi yayalara açıldı, esnaf karanfil bıraktı

Beyoğlu esnafı "Korkmuyoruz, alışmıyoruz" diyerek saldırıyı protesto etti

19 Mart 2016 20:47

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısının ardından yapılan inceleme sonucu yaya cadde trafiğe açıldı. Saat 10:55 sularında düzenlenen saldırının ardından olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri caddedeki incelemelerini 18:00'e kadar sürdü. Saldırının düzenlendiği bölgedeki tahribat ve bir mağazanın kepenginde bombadan sıçrayan şarapnel parçalarının oluşturduğu delikler görüntülendi. Beyoğlu esnafı "Korkmuyoruz, alışmıyoruz" diyerek saldırının gerçekleştiği alana karanfillerini bıraktı.

Terör saldırısının gerçekleştirildiği İstiklal Caddesi'nin cumartesi günü olmasına rağmen boş olması dikkat çekti.

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