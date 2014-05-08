İstiklal Caddesi öldürüyordu!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yürürken bozuk zemine takılarak kolunun üzerine düşen genç bir kadın hastanelik oldu.



İsmini vermek istemeyen genç kadın, iddiaya göre Hüseyin Ağa Camisi yakınlarında çöken parke taşlara takılarak düştü. Kolunun üzerine düşerek yaralanan genç kadın, çevredekilerin yardımıyla kaldırılarak bir sandalyeye oturtuldu.

Düşme ihbarının yapılması üzerine olay yerine ilk olarak itfaiye ekibi ulaştı.

Ardından gelen sağlık ekibi genç kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.



'Her yer mantar gibi'



Olayı gören cadde esnafı Cem Vardar, genç kadının çukura takılarak sendelediğini belirterek, “Her yer mantar gibi. İnşaatlar nedeniyle ağır tonajlı kamyonların girmesiyle cadde bu hale geldi" diye konuştu.



Topbaş 'İstiklal Caddesi İstanbul'a yakışır hale gelecek' demişti



"6 Ekim 2012'de, İstanbul'un Kurtuluş günü nedeniyle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile birlikte yürürken İstiklal Caddesi'nin bozuk zeminin sorulması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, şu açıklamayı yapmıştı:

"Nostaljik tramvayın verdiği titreşim bütün kaplamaları söküyor, bozuyor. Yani harcın bağlayıcılık özelliğini koparıp atıyor. Bir türlü üzerinde malzeme tutmuyordu. Beton döktüğünüz zaman da devamlı kazılan bir cadde. Yılda en az 40 defa kazılıyor maalesef. Kablo geçişi, doğalgaz geçişi gibi… Bunlardan dolayı ciddi bir sıkıntı yaşandı. Biz yeraltındaki çalışmayı kurul kararlarını da almak suretiyle bitirdik. Yüzey kaplaması ile ilgili de yeni bir düzenleme yapıyoruz. Yolun her iki tarafında da sağlı sollu bir kanal geçiyor. Buradan elektrik kabloları geçecek. Bir daha İstiklal Caddesi kazılmayacak. Kablolar oradan geçecek. Artık bir daha da bu sıkıntıyı yaşamayacağız. İstiklal Caddesi artık İstanbul'a yakışır hale gelecek. Sultanahmet'i gördünüz. Yaptık, gelenler de çok memnun. Burayı da böyle kalıcı, sıkıntı yaşamayacağımız bir hale getireceğiz. Kaplama çalışması için bir-iki malzeme ve döşeme seçimimiz var. Onunla ilgili önümüzdeki hafta heyetle birlikte yerinde göreceğiz. Beyoğlu Belediye Başkanı ile hangisi uygun diye karar vereceğiz. Ve hemen başlayacağız."

Topbaş'ın yaptığı açıklamadan bugüne İstiklal Caddesi'nde bozuk zeminle ilgili henüz bir çalışmanın başlamadığı dikkat çekti.