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Yaşam

İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi

02 Haziran 2020 17:03

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'ne normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği cadde eski günleri döndü.

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