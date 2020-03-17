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Koronavirüs

İstiklal Caddesi'nde kepenkler indi, Taksim boş kaldı

17 Mart 2020 13:04

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelgenin ardından, İstanbul’un sembolleri arasında yer alan ve 24 saat boyunca insan trafiğine sahne olan Taksim'de bulunan kafeterya ve nargile kafelerin kapandığı ayrıca caddedeki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen Koranavirüs'le mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet gösteren mekânların dün gece itibariyle geçici bir süre olarak kapatılmasına karar verildi.



Bu karar doğrultusunda Taksim ve İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren kafeterya ve nargile kafelerde kapandı. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekânların boş kaldığı görüldü.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, maske ve eldiven takarak Koronavirüs'e karşı önlem almayı da ihmal etmedi.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sinema, tiyatro, kafeterya, kahvehane, düğün salonu, birahane, nargile kafe ve müzikli lokantalar kapatılıyor!

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