İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu; maske ve mesafe unutuldu!

Bayramın ikinci gününde Taksim'de yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan İstiklal Caddesi'nde Koronavirüs önlemlerine rağmen maskesiz ve mesafesiz kalabalık dikkat çekti.

İstanbul'da bayramın ilk günü sakin geçerken ikinci günü sokaklar doldu taştı. İstanbul'un göz bebeği olan Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde kalabalık dikkat çekti. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan caddede, pandemi kurallarına uyulmadı. Nostaljik tramvayda fotoğraf çekilen turistler tramavaya yoğun ilgi gösterdi. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık sebebi ile nostaljik tramvay ilerlemekte güçlük çekti. (İHA)