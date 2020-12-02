İstiklal Caddesi için kişi sınırlaması getirildi

İçişleri Bakanlığı’nın yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede yer alan, cadde ve meydanlara kişi sınırı getirebilme uygulaması İstiklal Caddesi’nde de hayata geçirilecek.

Buna göre İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren en fazla 7 bin kişi bulunabilecek. Alınan kararı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Demirelli paylaşımında, "Değerli İstanbullular yarından itibaren Koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık. Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişleri geçici olarak durduracağız. Aynı zamanda yüz yüze gelecek şekilde yürümenin bulaş riskini daha da artırması nedeniyle tramvay yolu orta nokta kabul edilerek herkesin sağdan yürümesine karar verdik. Kısıtlama yarın saat: 10.00’dan itibaren yürürlüğe girecek. Caddenin kalabalık olması ve bulaş riskini azaltmak için bu kararı almak durumunda kaldık. Caddedeki tüm esnaf ve işyeri sahiplerimizden, vatandaşlarımızdan ve gezmeye gelen tüm yabancı misafirlerimizden bizi anlayışla karşılamalarını ve bu kısıtlamalara uymalarını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.