İstikbal Mobilya Kayserispor - Akhisarspor: 1-2

Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halis Özkahya (xxx), Mehmet Cem Satman (xxx), Ata Yıldırım (xxx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (x) - Lopes (xx), Şamil (xx), Kana (x) (Dk.10 Kucher xx), Sapunaro (xx), Kravets (xx), Chery (xx), Deniz (x), Mensah (xx), Bilal (xx) (Dk. 45 Varela x), Atilla (x) (Dk. 66 Umut x)

AKHİSASPOR: Fatih (xx) - Vrsajevic (xx), Aykut (xx ) (Dk. 57 Junior xx), Güray (xx), Lopes (xx), Sissoko (xx), Josue (xxx), Manu (xx) (Dk. 72 Barbosa x), Bokila (xxx), Regattin (xxx) (Dk. 45 Onur xx), Caner (xx)

GOLLER: Dk. 76 (P) Chery (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Dk. 16 Regattin, Dk. 37 Atilla (KK) (Akhisaspor)

SARI KARTLAR: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor\'a 2-1 mağlup oldu.

14\'üncü dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor\'un kazandığı frikikte Chery\'in şutu kaleci Fatih\'te kaldı.

16\'ncı dakikada Akhisarspor\'da Josue\'nin defans arkasına attığı topla buluşan Regattin, kaleci Lung\'u da geçerek topu filelerle buluşturdu. Maçın yan hakemi ofsayt kararı verdi. VAR\'da incelenen pozisyon sonrası maçın hakemi Halis Özkahya ise golü verdi: 0-1.

29\'uncu dakikada Josue\'nin ceza alanı dışından vurduğu sert şutu kaleci Lung kornere çeldi.

37\'nci dakikada Akhisarsporlu Bokila\'nın ceza alanına yaptığı ortaya ters vuruş yapan Atilla Turan golü kendi kalesine attı: 0-2.

41\'inci dakikada korner atışında kafalardan seken topu önünde bulan Kravets\'in yavaş şutunu kaleci Fatih kurtardı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası konuk takım Akhisarspor\'un 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

52\'nci dakikada Mensah\'ın ceza sahası dışından vurduğu şut direkten döndü. Direkten dönen topu önünde bulan Kravets, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. VAR sistemine başvuran maçın hakemi Halis Özkahya golü iptal etti.

63\'üncü dakikada ceza alanına giren Kravets, Lopes tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR sistemine giden maçın hakemi Özkahya, penaltı kararını iptal etti.

69\'uncu dakikada Lopes\'in ceza alanına ortasına düzgün ve sert kafa vuruşu gerçekleştiren Kravets\'in bu şutunu kaleci Fatih güçlükle kornere çeldi.

76\'ncı dakikada Akhisarspor ceza alanında Vrsajevic tarafından düşürülen Şamil\'in pozisyonu VAR sisteminde inceleyen maçın hakemi penaltıya hükmetti. Topun başında geçen Chery takımı adına golü kaydederek, farkı 1\'e indirdi: 1-2.

78\'inci dakikada Mensah\'ın şutunu kaleci Fatih kurtarırken, topu önünde bulan Deniz Türüç gol pozisyonunda topu auta attı.

86\'ncı dakikada Akhisar ceza alanında kafalardan seken topu önünde bulunan Deniz Türüç\'ün şutu farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve konuk ekip Akhisaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor\'u 2-1 yenerek bir üst tur için avantaj elde etti.

(FOTOĞRAFLI)