Bakan Şimşek, iş gücü piyasasını daha esnek hale getirilmesi gerektiğini belirtti.



Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, işsizliğin hala çok büyük bir problem olduğunu belirterek, "Sokakta bana geliyorsunuz (sayın bakanım işim yok)... Bu tabi ki beni üzüyor. Ama önemli olan bunu köklü şekilde ülke çapında çözmek. Bunun için de meslek edindirmek, eğitimi iyileştirmek, belki de iş gücü piyasasını daha esnek hale getirmek, istihdam üzerideki yükleri daha da azaltmamız lazım" dedi.



Şimşek, Eruhlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitimin önemini bildiklerini, son 6 yıldır ilk defa Milli Eğitim Bakanlığının bütçeden en fazla payı alan bakanlık olduğunu ifade ederek, insana yatırım yapıldığında dünya ile rekabet edebileceğimizi, katma değeri yüksek ürünler üretebileceğimizi vurguladı.



Hükümetleri döneminde ulaşımda, sağlıkta yaptıkları yatırımları anlatan Şimşek, "Türkiye'ye ilk döndüğümde Kilis'te bir hastane açılışına katıldım. Oradaki plazma ekranlara, güzel uygulamalara hayran kaldım. Özel sektör mantığı ile yapılan çok modern tesisler" dedi.

Şimşek, Türkiye'de ekonomide çok önemli ilerlemeler kaydettiğini, çok önemli reformlar yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ama sıkıntılar yok mu? Var. Türkiye'de işsizlik hala çok büyük bir problem ve şu anda maalesef işsizlik artıyor. Her şeyden önce ön teşhisi iyi koymak lazım. İssizlik önemli ölçüde mesleksizlik problemidir. Eğer Türkiye'de insanımızı zamanında iyi eğitebilseydik, dünya çapında profesyonel meslekler edinebilseydiler, vatandaşımıza dünyada bile çok talep olurdu."



"İstihdam üzerindeki yükleri daha da azaltmalıyız"



İşsizliği önlemek için 2-3 aşamalı bir planı uygulamaya koyduklarını anlatan Şimşek, eğitimde kaliteyi artırmanın ve onunla ilgili bir reformun peşinde olduklarını, sosyal güvenlik ve istihdam reformu yaptıklarını hatırlattı.



İŞKUR ile gençlere meslek edindirme kursu düzenlendiğini, gençlerin ve kadınların istihdamına pozitif ayrımcılık sağladıklarını ve 5 yıllık teşvik getirdiklerine dikkati çeken Şimşek, işverenlerin sosyal sigortalar primini yüzde 25 indirdiklerine işaret ederek "Bu hazineye 5 milyara mal oldu, ama şirketlerimiz daha rekabetçi oldu. İnşallah istihdam artacak" diye konuştu.



Şimşek, devletin imkanlarının sınırlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



Biz teker teker bütün vatandaşlarımızın problemiyle tabi ki ilgilenmek zorundayız ama önemli olan sorunları kökünden çözmek. Sokakta bana geliyorsunuz (Sayın Bakanım işim yok)...Bu tabi ki beni üzüyor. ama önemli olan bunun ötesine geçmek, bunu köklü şekilde ülke çapında çözmek. Bunun içinde meslek edindirmek, eğitimi iyileştirmek, belki de iş gücü piyasasını daha esnek hale getirmek, istihdam üzerindeki yükleri daha da azaltmamız lazım."

