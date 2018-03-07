İstihbaratçıların gözaltına almak istediği polis amiri, el bombası attı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, dün gece istihbaratçılar ve polis amiri arasında kavga çıktı. Polis amirinin iki el bombası attığı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Obozrevatel haber sitesinin haberine göre, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilileri ile polis kavga çıktı.

Mühimmat satma girişiminde bulunduğu iddia edilen bir polis amirini, istihbarat görevlileri tarafından kontrol edildiği sırada gözaltına alınmak istenince el bombası fırlattı.

İki el bombasının isabet ettiği otomobil infilak etti. Kavgada bir kişi yaralandı. (DHA)