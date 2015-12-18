İstihbarat skandalında yeni gelişme



Alman dış istihbarat birimi Federal Haberalma Servisi‘nin (BND) dost ülkeleri ve bazı Alman vatandaşlarını dinlediğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın ardından üç BND çalışanının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Alman haber ajansı dpa, ‘Teknik İzleme‘ bölümünden üç kişinin işine son verildiğini, aralarından birinin bölüm başkanı, diğerinin yardımcısı olduğunu kaydetti. Bölüm başkanının Alman ordusunda general rütbesine sahip olduğu ve 2016 başında BND'den ayrılarak orduya geri döneceği, diğer iki kişinin ise BND içinde başka görevlere verileceği kaydedildi. BND ise personel işleriyle ilgili yorumda bulunulmadığını belirterek soruları yanıtsız bıraktı.

AB ve NATO ülkeleri dinlendi

Alman Federal Meclisi'nde istihbarat birimlerinin kontrolünden sorumlu araştırma komisyonunun müfettişleri BND'nin yasalara ve kendilerine yasayla verilen görevlere aykırı olarak AB ve NATO ülkelerindeki çok sayıda hedefi dinlediğini belirlemişti. Komisyon, bu hedefler arasında yurtdışındaki hükümet yetkilileri ve AB kurumlarının da bulunduğunu açıklamıştı. Dinlenenler arasında bazı Alman vatandaşlarının da bulunduğunun ortaya çıkması, skandala yeni bir boyut katmıştı. BND'nin Alman Anayasası'nın güvencesi altında bulunan Alman vatandaşlarını dinleme yetkisi bulunmuyor.

Alman hükümeti Meclis Komisyonu'na ekim ayında yaptığı bildirimde BND'nin 2013 sonuna kadarki dönemde ‘tartışmalı‘ arama kriterlerini kullandığını, 2013 yılı yazında bu kriterleri telefon dinleme faaliyetleri kapsamından çıkarmaya başladığını kaydetmişti. Bildirimde, son olarak AB ve NATO ülkelerinden yaklaşık 3 bin 300 hedefin filtreden çıkarıldığı belirtilmişti.

Muhalefet tatmin olmadı

BND skandalında ‘Teknik İzleme‘ bölümünden üç kişinin başka görevlere aktarılması muhalefeti tatmin etmedi. Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller, atılan ilk adımların yeterli olmadığı, BND içinde köklü yapısal değişime ihtiyaç olduğu görüşünü dile getirdi.

NSA Araştırma Komisyonu'ndan Sosyal Demokrat Partili Christian Flisek, “Birkaç kişiyi soldan sağa kaydırmakla yetinirseniz tabii ki bu yeterli olmaz. Burada farklı bir hukuki çerçeveye ve şu an sahip olduğumuzdan farklı bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç var“ diye konuştu. Sol Parti ve Yeşiller de BND yönetimi ile Başbakanlık'a bağlı denetleme biriminin konuyla ilgili sorumluluk üstlenmesini talep etti. Yeşiller partisinden Christian Ströbele çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirterek, konunun alt görev derecelerindeki kişilerle sınırlı kalamayacağını söyledi.