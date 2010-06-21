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Politika

İstihbarat seviyesinde bir değişiklik yok

ABD Büyükelçiliği, Türkiye ile istihbarat paylaşımının düzeyinde değişiklik olmadığını duyurdu.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - ABD Büyükelçiliği, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terörist saldırısında hayatını kaybeden askerler için yayımladığı taziye mesajında, Türkiye ile istihbarat paylaşımının düzeyinde değişiklik olmadığını duyurdu.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Amerika, PKK ile olan ortak mücadelemizde hayatını kaybeden 11 kahraman asker ve polisin acısını Türkiye'yle paylaşmaktadır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziye dileklerimizi iletiriz" denildi.

Açıklamada, ABD'nin, PKK'yı bir terörist örgüt olarak kabul ettiği hatırlatılarak, "PKK, hem Türkiye hem de ABD'nin ortak düşmanıdır. Türk müttefiklerimizin bu terörist tehdidi yok etmek yolundaki çabalarını aktif bir şekilde desteklemekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Büyükelçi James Jeffrey'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Bu hafta sonu ifade ettiğimiz gibi, Kuzey Irak'ta PKK'nın faaliyetleri konusunda Türkiye'yle paylaştığımız istihbarat seviyesinde bir değişiklik yoktur. PKK hakkında Türk ordusundan veya hükümetinden gelecek bütün yeni talepleri acil olarak değerlendirmek için hazırız."



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